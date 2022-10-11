fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯克服年齡焦慮：自信來自生命中的底氣，而不是外表

>

▲▼張鈞甯教你克服年齡焦慮 。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

▲張鈞甯無懼年齡增長，邁入40歲越活越漂亮。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

張鈞甯上個月邁入40歲越活越美，日前她在大陸訪談中聊到，她認為自信是來自於生活裡、生命中的底氣，而不是外表。她回憶自己快要30歲的時候也曾年齡焦慮，但後來找到自己喜歡的事情努力去做，把不安變成坦然，只要對得起自己，那麼年齡增長就一點也不可怕。

#對得起自己，年齡其實就沒那麼可怕

女生隨著年紀增長，多少都會有點年齡焦慮，女星這樣的狀況更為嚴重，張鈞甯坦言自己快要30歲時也曾年齡焦慮，但過了30歲以後反倒是沒那麼害怕「來不來得及做什麼是」，而是該去找到自己喜歡的事情，專心付出努力，即便很辛苦也會感到坦然，覺得對得起自己。

▲▼張鈞甯教你克服年齡焦慮 。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

#自信來自生命中的底氣，而不是外表

張鈞甯並不擔心變老，她認為每個年紀都有最美的樣子，活著就是對自己負責任，把自己最好的一面被看到，無論幾歲都能活得很漂亮。

#遇到一個適合的人很重要

進入40歲新階段，她說與其是焦慮，倒不如說對自己有更多期待，雖然單身但不急著找伴，她認為遇到適合的人比較重要，不需要為了年齡就很急著要去決定，這樣其實對自己、或是未來的對象都不是一件成熟的事。

▲▼張鈞甯教你克服年齡焦慮 。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯）

#自發性的永遠比逼著自己做來得好

張鈞甯一直以來都有運動的習慣，要如何保有熱情且不放棄呢？她分享首先應該要找到一個自己喜歡的運動，你會感受到運動帶給你的愉悅，這樣你就會自發性地做下去。

►星．變美／伊能靜私藏「護髮5寶」，54歲秀髮依然蓬鬆亮

關鍵字：

張鈞甯, 金句, 年齡焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面