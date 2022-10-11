張鈞甯克服年齡焦慮：自信來自生命中的底氣，而不是外表

▲張鈞甯無懼年齡增長，邁入40歲越活越漂亮。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

張鈞甯上個月邁入40歲越活越美，日前她在大陸訪談中聊到，她認為自信是來自於生活裡、生命中的底氣，而不是外表。她回憶自己快要30歲的時候也曾年齡焦慮，但後來找到自己喜歡的事情努力去做，把不安變成坦然，只要對得起自己，那麼年齡增長就一點也不可怕。

#對得起自己，年齡其實就沒那麼可怕

女生隨著年紀增長，多少都會有點年齡焦慮，女星這樣的狀況更為嚴重，張鈞甯坦言自己快要30歲時也曾年齡焦慮，但過了30歲以後反倒是沒那麼害怕「來不來得及做什麼是」，而是該去找到自己喜歡的事情，專心付出努力，即便很辛苦也會感到坦然，覺得對得起自己。

#自信來自生命中的底氣，而不是外表

張鈞甯並不擔心變老，她認為每個年紀都有最美的樣子，活著就是對自己負責任，把自己最好的一面被看到，無論幾歲都能活得很漂亮。

#遇到一個適合的人很重要

進入40歲新階段，她說與其是焦慮，倒不如說對自己有更多期待，雖然單身但不急著找伴，她認為遇到適合的人比較重要，不需要為了年齡就很急著要去決定，這樣其實對自己、或是未來的對象都不是一件成熟的事。

#自發性的永遠比逼著自己做來得好

張鈞甯一直以來都有運動的習慣，要如何保有熱情且不放棄呢？她分享首先應該要找到一個自己喜歡的運動，你會感受到運動帶給你的愉悅，這樣你就會自發性地做下去。

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