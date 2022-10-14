法國皇室與寶璣的「腕」美時光　盤旋三世紀的時尚繾綣

▲寶璣Reine de Naples 8918那不勒斯王后系列仕女鑽錶優雅迷人。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）Reine de Naples那不勒斯王后系列腕錶，以精巧的鵝蛋形錶殼、讓手腕視覺更顯修長的設計、以及展露法式仕女時尚美學特色，深受全球女性喜愛。此經典之作源自拿破崙．波拿巴之妹那不勒斯卡皇后羅琳．繆拉向寶璣大師訂製的作品，一生大力支持藝術的她，擁有逾30款寶璣懷錶和時鐘，1810年寶璣大師為她製作前所未有、一件可佩戴在手腕上的時計，不僅締造重要的鐘錶歷史，也啟發今日的創作。

▲配備大明火琺瑯錶盤的Reine de Naples 8918鑽錶，偏心時圈設有圓點、菱形時標和鳶尾花形裝飾。

那不勒斯皇后委託寶璣大師製作的劃時代時計為橢圓形打簧錶，備有溫度計，繫於手腕上的錶帶以毛髮及金絲線製成，為歷史上第一只腕錶，1812年由他親自付貨但不幸遺失，不過寶璣歷史資料庫詳載其特色，優雅美學持續激發新創作，2002年寶璣重新演繹了當年鵝蛋型時計之美，推出Reine de Naples系列，經典特色為偏心的時分盤、別具一格的寶璣阿拉伯數字、藍鋼指針，並有獨立標號與寶璣簽名，猶如佩戴者的專屬密碼，讓每位佩戴者都享有如同皇后般寵愛的尊榮與加冕。

▲從Reine de Naples 8918鑽錶大明火琺瑯錶盤，可欣賞別具一格的寶璣阿拉伯數字、品牌簽名與藍鋼指針。

Reine de Naples系列款式豐富，每一只設計均別出心裁、做工細膩，以Reine de Naples 8918鑽錶為例，為此系列第一款配備大明火琺瑯錶盤的錶款，從寶璣阿拉伯數字、品牌簽名到「émaillé Grand Feu（大明火琺瑯）」字樣，均以藍色琺瑯呈現，搭配天藍色鱷魚皮錶帶呼應清新色調，白金錶圈和錶盤外緣鑲嵌117顆鑽石，流光溢彩；華麗升級的Reine de Naples 8938腕錶，則採用雪花鑲嵌工藝，於白色珍珠母貝偏心時圈之外的錶盤，全鑲滿大小不一的美鑽，耀眼奪目。

▲Reine de Naples 8938腕錶白金款式搭配天藍色錶帶，雪花鑲嵌美鑽錶盤相當華美。

▲Reine de Naples 8908腕錶為寶璣採用黑色大溪地天然貝母製作錶盤的首款作品。



除了時與分顯示，寶璣也為Reine de Naples系列加入功能，且依然維持錶盤布局的和諧與美觀，品牌首次採用黑色大溪地天然貝母製作錶盤的Reine de Naples 8908腕錶即為完美代表，結合12時位置的月相盈虧與動力儲存顯示、7時方向的小秒盤，兼具功能性與典雅風格。迷人的Reine de Naples系列錶款自17日起至31日，於寶鴻堂台中旗艦店舉辦的「Reine de Naples新品腕錶展」完整呈現，錶迷能親自鑑賞為女仕而生的優雅時計，體驗其橫跨300年的經典魅力。https://lihi1.com/c9fYj/

寶璣Reine de Naples那不勒斯新品腕錶展

時間：10月17日（五）至10月31日（一）

11:00 - 21:00

地點：寶鴻堂鐘表 台中五權旗艦店

台中市五權西路二段222號

電話：04-2475-3868



