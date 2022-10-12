《Guji-Guji》圖案好可愛！兒童餐具6件組849元　連故事書一起帶回家

文／C編

帶著小朋友外出用餐，自備餐具衛生也安心，「Her森森」推出的「KOM童趣餐具6件組」不但材質佳、使用方便，還有3款孩子們喜歡的故事書圖案可以選擇，更增加吃飯的樂趣，跳脫一般的卡通設計，用故事書抓住孩子們的心。

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▲KOM 童趣餐具6件組，原價1570元、特價849元，點我購買。



「KOM童趣餐具」與信誼童書聯名，以《愛吃水果的牛》、《愛吃青菜的鱷魚》、《Guji-Guji》3本知名的台灣原創童書為主角，運用雷射雕刻呈現在碗蓋、湯匙上，因此不易刮花，餐袋上也有圖案，提著外出可愛又討喜。

以316不鏽鋼製作的餐具，能抗腐蝕、耐酸鹼，碗身為雙層加厚，不擔心燙手，並附有蓋子、能裝入湯匙，收納更容易，蓋子還能當菜盤，多元的使用方式，讓用餐不會手忙腳亂。

可以選擇《愛吃水果的牛》、《愛吃青菜的鱷魚》或《Guji-Guji》主題，除了碗、湯匙、兩只叉子、餐袋，並有一本故事書，帶著小朋友從故事裡學習，跟牛一樣多吃水果不會生病、和鱷魚一樣愛吃青菜，肚子裡就會有綠色小精靈把壞細菌趕走，或是學Guji-Guji，即使生活中遇到挫折，也能認同自己，成為最棒的「鱷魚鴨」！

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▲KOM 童趣餐具6件組，原價1570元、特價849元，點我購買。



「Her森森」推出「KOM 童趣餐具6件組」，原價1570元、特價849元，在碗的設計上面，還用雷射雕刻出童書裡面的經典角色與圖案，使用起來不僅讓人安心，更增添了可愛的元素在裡面，拿出來吃飯心情也會跟著變好。