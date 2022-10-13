日本旭川「護脊坐墊」下殺990元　符合人體工學、避免久坐骨盆傾斜

文／C編

上班族久坐辦公室，常常一個姿勢維持一整天，長時間下來很容易出現骨盆傾斜、脊椎彎曲的狀況，更可怕的是長時間忽視，會引來更嚴重的疾病；「Her森森」推出「日本旭川人體工學軀幹定位護脊紓壓坐墊」，原價2190元、特價990元，可以幫助改善姿勢、分散臀部壓力。

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▲日本旭川人體工學軀幹定位護脊紓壓坐墊，原價2190元、特價990元，點我購買。



由日本旭川設計的人體工學軀幹定位護脊紓壓坐墊，採用高回彈記憶棉製作，特殊的形狀，可以改善坐姿引起的不舒服狀態，像是中央拱型支撐設計，使尾骶骨及骨盆的重量能被支撐向上推升，脊椎保持平衡穩定狀態。

在坐墊兩端，則是採用了W型抬腿包覆設計，自然地抬腿提臀效果，讓外擴的贅肉可以往中間收攏，使腿部在放鬆時，也可以被呵護，達到美臀效果；最後，中間U型的透氣設計，可以減輕臀部受到的壓迫，分散臀部壓力，同時又不會感到悶熱不適。

此坐墊的用途很多，像是辦公室椅子、車子座椅、書桌椅、餐桌椅等位置都可以放，隨時隨地維持良好坐姿，讓脊椎壓力減輕，進而達到保護的效果，最棒的是還可以直接機洗，採用弱速、並且放進大型的洗衣袋中，就可以輕鬆清潔。

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「Her森森」推出「日本旭川人體工學軀幹定位護脊紓壓坐墊」，原價2190元、特價990元，適合長時間需要久坐的人使用，達到防護減壓的效果，幫助維持姿勢的端正，同時又不會過於吃力，坐一整天都相當舒適。