2022金門海洋藝術季！看完吸睛的裝置藝術　來吃遍6間人氣美食

圖、文／MENU美食誌

2022金門海洋藝術季與故宮博物院合作，在觀看藝術的同時也要吃飽飽！

山西拌麵長榮商行

金門縣金沙鎮

必點招牌功夫菜麥芽雞， 皮肉相擁的細緻裹粉，一口咬下雞肉豪不柴口，攪和著糖蔥調料，吃起來酸甜鹹辣。

▲山西拌麵長榮商行（圖／美食客黏食汪的食櫃提供）

永春廣東粥

金門縣金城鎮

金門在地八十年的美食小吃，祖傳三代美味傳承，熬了數小時的粥品不見米粒只剩湯汁，再依照客人選擇的口味調料，絕對是難得的美味。

▲永春廣東粥（圖／美食客GraceW提供）

成功鍋貼館

金門縣金湖鎮

鍋貼在起鍋前會澆淋蛋液，因此成為店家特色，鍋貼厚實且焦脆， 咬下的麵皮彈韌中帶有綿柔，香酥迷人又不油膩！

▲ 成功鍋貼館（圖／美食客ReUfdzeD3l提供）

合泉購物中心

金門縣金湖鎮

店家必吃的蛋狗、蛋香，紅到成為金門在地的早餐專有名詞，蛋狗的蛋餅厚度接近蔥油餅，表面煎的油香酥脆，淋上油膏裹著吃，焦香四溢吃得滿嘴油潤！

▲合泉購物中心（圖／美食客6TYJ1ApoVj提供）

三層樓芋頭餐館

金門縣烈嶼鄉

店家使用芋頭入菜，也將小金門綿密醇香的芋頭製作成各式甜品，夏日推薦芋頭剉冰，甜蜜的好滋味絕對讓你一吃就愛上！

▲三層樓芋頭餐館（圖／美食客許天天提供）

良金牧場

金門縣金湖鎮

必吃現沖溫體牛肉麵，牛肉麵是採桌邊服務，在賓客面前將鮮切牛肉淋上炙熱高湯，鮮嫩口感絕對難忘！

▲良金牧場（圖／美食客黏食汪的食櫃提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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