fb ig video ETtoday search mobile

覺得交到朋友很困難　理解人際關係「1：7：2」法則，會讓你豁然開朗

>

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲人際關係最重要是要想開，保有自己讓喜歡你的人接近你。（圖／pexels、unsplash）

編輯／借借

當我們人生遇到低潮的時候，會覺得很多事情都不對勁，尤其是身邊剛好沒有能傾訴的對象，就開始懷疑自己沒有朋友，是不是做人失敗？為什麼大家都討厭我？原來人際關係有這麼不擅長等等，如果你對於有人討厭你、或是交不到好朋友而沮喪，那有篇日本網友分析的「1：7：2」法則，會讓你豁然開朗。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

一位日本前自衛隊軍官わび，現已成為作家，曾在自己的twitter分享對於人際關係的看法，其中有一篇引起廣泛討論，甚至有8.8萬個網友肯定這樣的說法，便是人際關係的「1：7：2」規律，在生活周遭會遇到的人當中，有10%的人會討厭你，甚至成為你的敵人，20%的人是對你特別友好的，而剩下70％則是中立的看法。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

很多人要花上好久才能理解，無法讓周邊所有的人都喜歡你，而你總是花著大把力氣經營的人際關係，其實不值得你如此完美主義的看待，因為人際關係是主觀的、有時毫無理由，與其要當一個永遠附和別人的人，還不如找回自己真正的感受，並別為此感到不安。

▲▼鄰居,室友,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

所以對於那些10%的人，不需要花上大量的精力去經營，「有朝一日互相了解」這種情況幾乎不被存在，這種類的人就算你釋出善意或是點頭附和他們，他們也不會對你出現喜愛之心，所以無論是真實世界的交流，或是網路般的攻擊留言，都可以不用花上心思去處理。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

然而我們真正要付出精力並珍惜的，當然是那些20%的朋友們。好好培養出深厚的感情，才能在外來的人生道路上互相拉抬跟幫助，此外別忘記70％的相遇者，其實是中立的角色，他們止乎於禮，覺得這樣跟你的相處最舒服，有時一件事發生，需要先判斷這是否是中立的處理方式，別急著覺得對方就是針對你、不喜歡你，才能在人際關係的處理上越變越成熟。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量 2022年全台百貨周年慶檔期整理包　10月開起首波熱門促銷 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面