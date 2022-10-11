覺得交到朋友很困難　理解人際關係「1：7：2」法則，會讓你豁然開朗

▲人際關係最重要是要想開，保有自己讓喜歡你的人接近你。（圖／pexels、unsplash）

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當我們人生遇到低潮的時候，會覺得很多事情都不對勁，尤其是身邊剛好沒有能傾訴的對象，就開始懷疑自己沒有朋友，是不是做人失敗？為什麼大家都討厭我？原來人際關係有這麼不擅長等等，如果你對於有人討厭你、或是交不到好朋友而沮喪，那有篇日本網友分析的「1：7：2」法則，會讓你豁然開朗。

一位日本前自衛隊軍官わび，現已成為作家，曾在自己的twitter分享對於人際關係的看法，其中有一篇引起廣泛討論，甚至有8.8萬個網友肯定這樣的說法，便是人際關係的「1：7：2」規律，在生活周遭會遇到的人當中，有10%的人會討厭你，甚至成為你的敵人，20%的人是對你特別友好的，而剩下70％則是中立的看法。

很多人要花上好久才能理解，無法讓周邊所有的人都喜歡你，而你總是花著大把力氣經營的人際關係，其實不值得你如此完美主義的看待，因為人際關係是主觀的、有時毫無理由，與其要當一個永遠附和別人的人，還不如找回自己真正的感受，並別為此感到不安。

所以對於那些10%的人，不需要花上大量的精力去經營，「有朝一日互相了解」這種情況幾乎不被存在，這種類的人就算你釋出善意或是點頭附和他們，他們也不會對你出現喜愛之心，所以無論是真實世界的交流，或是網路般的攻擊留言，都可以不用花上心思去處理。

然而我們真正要付出精力並珍惜的，當然是那些20%的朋友們。好好培養出深厚的感情，才能在外來的人生道路上互相拉抬跟幫助，此外別忘記70％的相遇者，其實是中立的角色，他們止乎於禮，覺得這樣跟你的相處最舒服，有時一件事發生，需要先判斷這是否是中立的處理方式，別急著覺得對方就是針對你、不喜歡你，才能在人際關係的處理上越變越成熟。