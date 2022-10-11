少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代成員崔秀英在日前一口氣剪去了她的長髮，甚至短到下巴上的位置，這幾天以來，秀英頂著新的短髮造型出席各大公開活動，並拍下許多美照和粉絲們分享，包括在釜山電影獎的深V禮服，以及俐落的連身褲裝造型，全都以絕美的狀態電翻。

▲秀英剪短髮後亮相釜山電影獎紅毯造型。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



秀英原先的一頭長髮可說是她的招牌，不久前少女時代全體登上韓綜《認識的哥哥》，孝淵與俞利爆料秀英跳舞時的「甩髮」習慣，實在讓其他團員們很困擾，秀英為了展現個人魅力，喜歡在任何動作加上性感的甩髮，加上她本身就是髮量王者，常常不小心就甩在別人的臉上，現在秀英剪去了一頭長髮，讓粉絲們紛紛笑：「團員們終於不用再被『打臉』了。」

秀英的新短髮受到一面倒的好評，日前出席釜山電影獎紅毯上，她穿著一襲白色深V禮服出場，為剪短髮後的首個公開活動，只見她收起髮絲塞在耳後，幹練而有女人味，造型美翻。

▲秀英的短髮Ｘ褲裝造型，讓身形比例顯得更完美。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



接著在marie claire與CHANEL舉辦的ASIA STAR AWARDS活動上，秀英換上另一套CHANEL的銀白色連身褲裝，凸顯她的模特兒身材，且短髮讓她的頭看起來小了一號，使原先就令人稱羨的九頭身身材更臻完美；最新釋出的FENDI大衣造型裡，秀英則是不那麼端莊拘謹，讓短髮蓬鬆、率性的散落，同樣是絕美。

▲非正式活動上，秀英的短髮顯得更率性。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



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