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Seiko限量錶秀歌舞伎藝術性　服裝常見柿色、麻葉紋入設計

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▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Sharp Edged新銳系列錶款融入日本傳統歌舞伎藝術，SPB331J1（左）33,000元、SPB329J款37,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Presage系列自2020年發表Sharp Edged新銳系列，以結合日本傳統文化精髓的設計著稱，深獲錶迷青睞，新作特別邀請日本重量級歌舞伎演員市川海老藏（Ebizo Ichikawa），一同創作2款各限量2000只的SPB329J1與
SPB331J1腕錶，靈感源自17世紀江戶時代興起的歌舞伎，融入麻葉圖紋與傳統色彩柿色（Kakiiro），展現歌舞伎的藝術性。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲市川海老藏於歌舞伎舞台中央表演的場景。

麻葉紋在日本象徵著希望、成功與平安健康之意，常出現於歌舞伎服裝上；而柿色則是歌舞伎服裝常用色調，最早為市川海老藏家族所採用，兩項元素應用在Seiko限量錶面盤上，特別搭配金色指針與時標提升易讀性，同時採用深色馬臀皮錶帶，連錶帶背面也採用柿色，因為江戶時代禁止在公共場合穿著鮮豔的色彩，以致於柿色只用於服裝的反面，每項細節都相當講究。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko SPB329J1錶面盤裝飾麻葉紋理，錶帶背面採用柿色致敬江戶時代。

兩款展現歌舞伎藝術性的Seiko限量錶，分別為3、6、9 點鐘位置設有星期、日期和動力儲存顯示的SPB329J1腕錶，以及顯示時、分、秒與日期的SPB331J1腕錶，前者台灣限量90只，後者限量80只。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN 御見四季限量款腕錶，各代表春（左起）、夏、秋與冬，單只113,000元。

CITIZEN也在錶上宣揚日本文化，高階錶款The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶，今年推出以土佐典具帖紙製作面盤的四季主題錶款，最能呼應當下季節的秋與冬錶款，使用保留長纖維的雲龍紙，於面盤塑造雲海、雪花意象。

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關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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