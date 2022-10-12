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試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒

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記者李薇／台北報導

隨著天氣逐漸變冷，肌膚乾燥的狀況也會變得明顯，只塗化妝水是不夠的，保養的最後建議一定要用乳霜，把所有保養能量封存，才能讓有效成分持續作用在臉部肌膚，以下就盤點近期推出的厲害乳霜，身為保養控一定要體會一下它們的細緻膚觸跟使用效果。

＃RMK W修護菁萃油霜，30g、售價2250元

▲RMK,資生堂,雅詩蘭黛,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

RMK旗下的W修護菁萃油，自從2013年推出至今，一直都深受許多粉絲喜愛，這次不但換上了新包裝，更推出「姐妹品」W修護菁萃油霜，以大量天然植物油添加的乳霜，使用起來不僅相當潤澤，重點是一點都不會厚重，輕輕一抹就會像是奶油化開，融合在肌膚裡面，同時搭載療癒的自然香氣，讓人用過就回不去了。

＃資生堂 莉薇特麗御光奇肌抗皺亮白凝乳霜，50g、售價3100元

▲RMK,資生堂,雅詩蘭黛,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

又被喻為是「雪絨霜」，因為裡面添加了高山雪絨花萃取成分，還有高純度的維他命A抗老成分，可以幫助肌膚緊緻拉提，達到全方位的抗老功效，同時還擁有乙基維他命C、4MSK，能夠讓肌膚亮白掃斑，達到淨白透亮效果。

＃雅詩蘭黛 年輕無敵膠原霜，75ml、售價4350元

▲RMK,資生堂,雅詩蘭黛,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛旗下最受年輕人喜愛的年輕無敵膠原霜，自從推出之後，就創下全年銷量超過14萬瓶的佳績；2022年再度將成分升級，全新添加珍稀白芙蓉精萃、極效仙人掌精萃，搭載原本的奇蹟辣木生命精萃，比前一代緊緻效果更提升，讓臉部肌膚拉提的效果更好，同時細緻度也增加。

關鍵字：

RMK, 資生堂, 雅詩蘭黛, 乳霜, 保養

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