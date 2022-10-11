「讓你等太久的人，最後都不會選擇你」，這些愛情金句讓人瞬間清醒

▲這些醍醐灌頂的愛情金句，幫你走出有毒關係。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

愛情是一種很奇妙的東西，當你毫無防備時，它悄悄靠近；當你牢牢握緊，反而什麼都留不住，好的關係是有來有往，若是一段戀情讓你費盡心力，卻還是患得患失，你就得好好考慮是否該斷開這段有毒關係，盤點能讓你瞬間清醒的愛情金句，但願你今後離幸福越來越近。

#想你的人自然會找你，愛你的人會盡一切辦法來到你身邊

#緣分只是不想面對的藉口，沒辦法改變現狀，就給自己一個台階下，然後乖乖地當縮頭烏龜吧！

#那些你不甘心的、捨不得的，都是你人生的意義。

#不管昨天怎麼樣，早上起來喝一杯水，生活還是得繼續。

#人生每個階段都有煩惱和難關，別人肯定不只是你看到的樣子，你也是，所以不要去羨慕別人的狀態，到底該怎麼做，還是要聆聽內心的聲音。



#讓你等太久的人，最後都不會選擇你。



#連天氣都是陰晴不定，誰又能確保身邊的人一切都不會變。



#相互吸引的人，是不需要費勁奔跑的。



#你越自己，越有吸引力，越討好別人，越沒有存在感。



#世界上所有事情都能努力，唯獨愛情不行。



#別怪別人讓你失望，有時候是我們自己的期望太高。

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