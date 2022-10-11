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宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧

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記者李薇／台北報導　圖／dear.zia IG

出演南韓戀愛實境節目《單身即地獄》爆紅的宋智雅，後來因為假貨爭議，消失在螢幕前6個月，最近又開始在社群網站上更新發文，也開始拍攝YouTube影片，並分享自己的美容秘訣，吸引許多粉絲關注。

▲宋智雅,單身即地獄,南韓,網紅,美妝YouTuber,YouTube,美妝。（圖／dear.zia IG）

＃用手直接塗化妝水

宋智雅肌膚非常乾燥、敏感且薄，素顏都看得見臉部的血管，因此，塗抹化妝水的時候，她不會搭配化妝棉擦拭，因為這樣容易讓已經很薄的肌膚受傷，她都會直接擠在手上，再均勻塗抹全臉，盡量減少摩擦，「化妝棉我只會用來卸眼唇，其他步驟都不會用」。

▲宋智雅,單身即地獄,南韓,網紅,美妝YouTuber,YouTube,美妝。（圖／dear.zia IG）

＃濕敷增加肌膚細緻度

因為是大乾肌，宋智雅會選擇精華水搭配化妝棉來濕敷全臉，代替面膜使用，像是臉頰、額頭、鼻子等部位，都會覆蓋上化妝棉，等待5分鐘左右，讓臉部喝飽水份，增加肌膚的保水度，同時也可以讓毛孔變得更加細緻。

▲宋智雅,單身即地獄,南韓,網紅,美妝YouTuber,YouTube,美妝。（圖／dear.zia IG）

＃用眼霜塗抹脖子

宋智雅在肌膚管理上面，可以說是幾乎無瑕疵，連很容易出現的頸紋都很少，她分享，每天都會使用眼霜塗抹眼周，以淡化肌膚的紋路，還會順便塗抹到脖子位置，加強細紋的撫平，同時維持良好的姿勢也很重要。

▲宋智雅,單身即地獄,南韓,網紅,美妝YouTuber,YouTube,美妝。（圖／dear.zia IG）

＃一週做一次皮膚管理

宋智雅也分享，自己不太做雷射之類的醫美項目，但是每一週都一定會去皮膚科做肌膚的護理，像是鎮定舒緩、保濕修護、高頻提拉項目等等，效果雖然不像是醫美那樣明顯，但是還是感覺得出來差異。

▲宋智雅,單身即地獄,南韓,網紅,美妝YouTuber,YouTube,美妝。（圖／dear.zia IG）

＃沒洗手不碰臉

對於肌膚保養一直堅持的習慣，宋智雅分享，她是絕對不會在沒有洗手的狀態下去摸臉，所以也很討厭別人用手摸自己的臉，她表示，只有在基礎護膚跟洗臉的時候，會用手接觸臉，其他時候很少摸，這樣也比較不容易長痘痘。

關鍵字：

宋智雅, 單身即地獄, 南韓, 網紅, 美妝YouTuber, YouTube, 美妝

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