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第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

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編輯／Lily

盡力把握現在才不怕日後會後悔，可惜不論怎麼努力，人多少都會先前做過的事情感到後悔，《小紅書》瘋傳的一個心理測驗，憑第一眼印象你能看到的是什麼，就能測出你內心正為了什麼事情感到後悔，網友實測都喊準！

▲▼超準心理測驗秒測出你「正後悔的事情」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲憑第一眼印象選出你的答案。（圖／翻攝自小紅書）

圖片中的東西，第一眼看起來像什麼呢？

A.泳帽

B.魚板

C.安全帽

D.刮刀

選擇A.泳帽的你

正為了中途放棄而後悔

你為了達到目標絕對會付出200分的力氣，但有時候努力和成功不一定成正比，即便夠努力還是碰上失敗，這並不代表你努力不足，可以是著把失敗的經驗化為力量，也是一種經驗。

選擇B.魚板的你

為了放棄挑戰而後悔

喜歡面對挑戰的你全身拚勁，但有時候又會因為沒有足夠的勇氣和把握放棄，禁不起內心的懷疑而裹足不前，記得下一次挑戰來臨前，請試著鼓起勇氣，放手一搏。

選擇C.安全帽的你

為了做錯選擇而後悔

你總容易陷入選擇障礙，當太多選項在你面前時，你就會猶豫不決，不知道該選什麼好，擔心選錯而導致失敗。你就是那種不管選擇哪一個，都會惦記另一個選項的人，記得要對自己有自信，相信自己的決定。

選擇D.刮刀的你

為了把事情讓給他人而後悔

有時太過果斷的你，常會把到手的機會拱手讓人，因為判斷錯誤然後羨慕別人，要知道很多事情和機會，錯過就不再有，記得把握當下，錯過了就別再去想了，把握下一個成功的機會才重要。

►超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

關鍵字：

心理測驗, 第一眼, 後悔

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