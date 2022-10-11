單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvn_drama

大多數人都很享受戀愛中的甜蜜時光，就算有時難免有些小爭吵、不愉快，但還是很享受有另一半陪在身邊的幸福，一旦單身就想趕快開啟下一段戀情，但有些人恰好相反，單身不急著找對象，甚至單身越久越無法忍受委屈，寧願不戀愛。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭露單身越久越不想委屈自己的3大星座，快來看看你和身邊的人誰上榜了？

Top 3：天秤座



天秤座對魚另一半的標準其實滿高的，一般人很少能達到他們的要求，而且天秤生性怕麻煩，光是想到戀愛後可能出現的各種問題，就會讓他們覺得很頭大，就算遇到合適的人，他們也會因此容易卻步。而且隨著單身時間拉長，天秤自己想做的事情就越多，他們會充分享受一個人的日子，所以根本不會覺得空虛寂寞，也越不想委屈自己隨便找個人湊合，做讓自己不舒服的事。

Top 2：射手座



射手座本來就是愛好自由的星座，當他們單身時間一長，就會更習慣無拘無束的日子，有時去遊山玩水，有時候跟三五好友熱鬧嗨玩，沒有另一半的約束，讓射手就像飛出籠的鳥兒，自由自在地盡情享受生活。也因此單身越久，射手就會越不想戀愛、進入婚姻中，不僅麻煩事多還會讓他們喪失許多，他們更不會勉強自己為了結婚而結婚，為了戀愛而委屈自己也是絕對做不到的。

Top 1：金牛座



金牛座的愛情通常會來得比較晚一點，因為他們個性比較內斂靦腆，不太喜歡表現自己，做任何事都非常認真又小心謹慎，雖然對生活也是充滿熱情和感恩，但因為沒有特別愛說話，在團體中常被忽略。但金牛從來不會因為單身而感到沮喪或頹廢，相反地，他們單身越久越不想在感情中委屈自己，賺更多錢、提升自己生活品質才是它們的目標，對他們來說，過上了想要的生活，其實一個人反而更自在。

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