fb ig video ETtoday search mobile

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

>

▲▼ 身越久越不想委屈自己的星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvn_drama

大多數人都很享受戀愛中的甜蜜時光，就算有時難免有些小爭吵、不愉快，但還是很享受有另一半陪在身邊的幸福，一旦單身就想趕快開啟下一段戀情，但有些人恰好相反，單身不急著找對象，甚至單身越久越無法忍受委屈，寧願不戀愛。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭露單身越久越不想委屈自己的3大星座，快來看看你和身邊的人誰上榜了？

▲▼ 身越久越不想委屈自己的星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天秤座

天秤座對魚另一半的標準其實滿高的，一般人很少能達到他們的要求，而且天秤生性怕麻煩，光是想到戀愛後可能出現的各種問題，就會讓他們覺得很頭大，就算遇到合適的人，他們也會因此容易卻步。而且隨著單身時間拉長，天秤自己想做的事情就越多，他們會充分享受一個人的日子，所以根本不會覺得空虛寂寞，也越不想委屈自己隨便找個人湊合，做讓自己不舒服的事。

▲▼ 身越久越不想委屈自己的星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座

射手座本來就是愛好自由的星座，當他們單身時間一長，就會更習慣無拘無束的日子，有時去遊山玩水，有時候跟三五好友熱鬧嗨玩，沒有另一半的約束，讓射手就像飛出籠的鳥兒，自由自在地盡情享受生活。也因此單身越久，射手就會越不想戀愛、進入婚姻中，不僅麻煩事多還會讓他們喪失許多，他們更不會勉強自己為了結婚而結婚，為了戀愛而委屈自己也是絕對做不到的。

▲▼ 身越久越不想委屈自己的星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

金牛座的愛情通常會來得比較晚一點，因為他們個性比較內斂靦腆，不太喜歡表現自己，做任何事都非常認真又小心謹慎，雖然對生活也是充滿熱情和感恩，但因為沒有特別愛說話，在團體中常被忽略。但金牛從來不會因為單身而感到沮喪或頹廢，相反地，他們單身越久越不想在感情中委屈自己，賺更多錢、提升自己生活品質才是它們的目標，對他們來說，過上了想要的生活，其實一個人反而更自在。

►不適合「遠距離戀愛」的3大星座！Top 1缺乏安全感，一刻也忍不了

►最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

►日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 單身, 委屈, 金牛, 射手, 天秤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻

少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻

「讓你等太久的人，最後都不會選擇你」，這些愛情金句讓人瞬間清醒 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！　古力娜扎一抹綠裙美出天際 安格斯12星座一周運勢10／10-10／16　牡羊翻轉單身有超狂進展 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面