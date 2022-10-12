網瘋傳神準「專屬色光人格」測驗！　12題分析你在朋友眼中的模樣

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近日網上瘋傳一項神準心理測驗，是由「留白計畫公司blank plan」為慶祝一週年舉辦《致發光》活動，所設計推出的「色光人格測驗」，透過12道小題目，「看見你內在的光澤與顏色，找到適合你、能與你一起碰撞、渲染出美麗色彩的人生夥伴」，並分析出你在朋友眼中的模樣，豐富的測驗結果讓網友們直呼神準！

「色光人格測驗」傳送門（須用手機操作）

「色光人格測驗」10道小題目圍繞著一場派對邀請展開，隨著不同的情況發展，你會怎麼做？

Ｑ1：有一場你不排斥但不常接觸的派對邀請，派對中會附上你喜歡的贈禮，你會⋯⋯？

Ｑ2：這場派對的邀請來自一棟神秘老宅，而你對於這棟神秘老宅的想像會是？

Ｑ3：當你決定要參加這場派對，你會如何搭配出席派對的服裝？

Ｑ4：當你前往這棟神秘老宅參與派對時，會選擇從哪一扇門進入老宅？

Ｑ5：進入這棟老宅等候接待時，你會從哪裡開始觀察這棟屋子？

Ｑ6：這棟老宅總共有五個不同主題的樓層，你會如何選擇想去的地方？

Ｑ7：進入派對主場後，你會⋯⋯？

Ｑ8：派對現場提供軟性飲料與酒精類飲品，你會如何選擇⋯⋯？

Ｑ9：派對現場慶祝氛圍濃厚，不同房間閃爍各種燈光與人們的交談聲，你會想⋯⋯？

Ｑ10：派對正播放著你喜愛的音樂時，讓你沈浸的部分會是⋯⋯？

Ｑ11：這時有個醉漢出現，破壞了你在派對中的興致，你會如何處理情緒？

Ｑ12：派對結束後準備離開時，看見黑夜中的天空有一道彩虹，這時你會想⋯⋯？

「色光人格測驗」傳送門（須用手機操作）

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