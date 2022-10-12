史努比餐具點亮秋冬餐桌　黑白色系走出法式大人味

▲秋冬餐具新品，康寧推出史努比系列很有法式感。（圖／康寧、HOLA、LE CREUSET提供）

記者蔡惠如／綜合報導

最近幾天出現秋冬有感降溫，宣告居家開始走進溫暖風啦！美食佳餚就是天氣冷療癒的一大亮點，春夏明亮宜人的餐盤也該換換季，康寧近期推出以史努比（SNOOPY）的秋冬新品，復刻插畫中的多種療癒時刻入盤身，光看就超生火，搭配百貨周年慶檔期推出組合價，黑白配色的法式風格讓桌上萌生童趣，還能兼顧你的大人味。

秋冬感來襲，是否有種衝動想變更一下居家佈置？康寧餐具今年祭出只要一推就熱賣的史努比花色餐具，又來抓抓大家的眼球了，除了基本款以彩色插畫，讓史努比、查理布朗與好朋友們滿滿元素的餐盤與餐碗、沙拉碗等系列之外，還推出以基本色黑與白的復刻款式喔。

宛如直接手繪筆觸呈現出的黑白效果，並在白色碗盤上設計黑色勾邊，呈現出更加精緻的風格之外，所選用的插畫圖案，也能呈現兩位主要主角們的溫馨與逗趣時刻，在吃完菜餚時看到超可愛的史努比圖案，應該也能擁有會心一笑的瞬間吧。

康寧餐具表示，今年花色一次釋出史努比聯名系列與其他暢銷花色，並推出最低3.4折起的優惠方案，其系列使用「經典CORELLE系列餐盤」採用天然石英砂為原料，零毛孔特殊結構可防菌，且適用多種家電規格，堆疊收納也不怕占空間，周年慶針對史努比復刻黑白系列的7個不同套組，也有優惠組價限量推出。

秋意滿滿的十月，為隆重迎接這個月份中最令人引頸期盼的萬聖節，LE CREUSET則推出季節限定「Halloween萬聖節系列」，經典南瓜造型鑄鐵鍋還有全新三色可選，包括漸層珊瑚橘凸顯萬聖節氣氛，冷色調的海洋之花和蛋白霜，是不是有點詩意！同時推出象徵萬聖節意象的南瓜烤盅、造型醬料碟、派盤、南瓜盤、幽靈造型盤及馬克杯，還有造型滿點的相思木托盤及萬聖節烘焙烤模，與LE CREUSET一起玩樂秋日時尚餐桌很可以！

▲南瓜造型鑄鐵鍋，售價15,500元。

今年HOLA特力家居秋冬配品，則以70年代喜愛的自然原始材質為主題，包括厚陶燒製的食器，不僅方便搭配，也能讓使用者在每次用餐時，都能感受泥土傳遞的溫潤感受，WAGA弧曲霧灰餐具單品售價199元起，即起至11／16期間，該系列也推出9折促銷優惠。