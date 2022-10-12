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Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

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▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）

▲Jennie全套香奈兒行頭自拍，疊戴Coco Crush戒指。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員、有「人間香奈兒」封號的Jennie，近幾個月飽受駭客外流她與「防彈少年團」（BTS）的V約會照與私密照所苦，她未對外發言，全權交由經紀公司處理，而她則照常於IG分享穿搭照，近日釋出她巴黎行空檔所拍的照片，清一色都是香奈兒（CHANEL）行頭，包括她最常戴的珠寶—總價逾16萬元的Coco Crush系列戒指，她自招「每一面鏡子都不放過」，走到哪就對著鏡子自拍到哪。

▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）

▲Jennie常戴香奈兒Coco Crush 18K白金戒指（左）49,000元，18K BEIGE米色金鑲鑽戒指116,000元。（圖／香奈兒提供）

▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）

▲Jennie於香奈兒專賣店試背各種迷你包款。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie日前以香奈兒品牌大使身分，到巴黎欣賞2023 春夏高級時裝系列大秀，空檔時間她在巴黎逛街所穿的私服全是香奈兒服裝，包括保暖的蓬蓬外套、布滿雙C Logo與山茶花圖案的貼身上衣、羊毛開襟衫等，搭配的貼身珠寶則是菱格紋圖案的Coco Crush 18K白金戒指與18K BEIGE米色金鑲鑽戒指，兩款均為窄版設計，她疊戴更加吸睛。

▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）

▲Jennie逛巴黎著名百貨Le Bon Marché童心大發，抱著大玩偶拍照。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie巴黎行除了到香奈兒專賣店試背多款可愛的迷你包，還到知名的Le Bon Marché百貨逛街，她遇見可愛的大玩偶童心大發，除了擁抱玩偶也不忘拍照留影；另一悠閒空檔，她遇見一面鏡子、又恰好有幾隻狗造型玩偶，當然也要自拍了。

▲▼ Jennie 。（圖/翻攝IG）

▲身穿香奈兒開襟衫的Jennie，遇見狗玩偶也要蹲下來自拍。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

►Jennie巴黎看秀結束閃電返韓！　香奈兒針織衫搭棒球帽帥翻

►巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒

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