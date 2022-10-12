fb ig video ETtoday search mobile

邱淑貞女兒沈月霸氣曬鞋長腿線條曝光！「最美星二代」時尚行頭換不完

>

記者鮑璿安 ／台北報導

港星邱淑貞女兒沈月被譽為「最美星二代」，受到時尚品牌青睞，她最新演繹了鞋履品牌JIMMY CHOO時尚照，以搶眼都市風格腳踩復古運動鞋辣曬腿部線條，藏不住好身材。

▲沈月 。（圖／品牌提供）

▲沈月 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO「品牌摯友」沈月加持最新款式VARENNE CLUTCH手拿包   。（圖／品牌提供）

沈月雖未正式出道，但陸陸續續已經出席過許多精品活動，近期她頂著JIMMY CHOO「品牌摯友」頭銜拍攝形象照，穿著亮粉色系衣著搭配最新款式VARENNE CLUTCH手拿包，自在側躺在椅子上展現慵懶時尚感，而包款柔中帶剛的馬術靈感，加上「JC」 Logo辨識度十足，讓沈月充滿少女氛圍。

▲沈月 。（圖／品牌提供）

▲沈月 。（圖／品牌提供）

▲沈月 。（圖／品牌提供）

▲沈月踩復古運動鞋DIAMOND LIGHT MAXI ；演繹皮革搭配細長金屬流蘇細節的手拿包BON BON。（圖／品牌提供）

換一身造型，沈月選擇寬大西裝外套，腳踩復古運動鞋DIAMOND LIGHT MAXI，鞋底以未來感的透明碎面裝飾並增加高度，助她展現修長美腿。另也詮釋了品牌奢華的手拿包BON BON，本季改以皮革搭配細長金屬流蘇細節，隨著行走而搖曳，與腳下的過膝高筒靴加持，展現極佳的身材比例。

其實沈月在9月初還出席了Valentino秋冬系列「Pink PP 」新品發表，高調與天后鄭秀文同框合影，只見她身穿重點螢光粉亮片裙裝，搭配同色長襪以及厚底高跟鞋相佐，自然襯托出雪白肌膚，不難看出遺傳自媽媽的優良基因。

關鍵字：

邱淑貞, 沈月, 星二代, JIMMY CHOO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口

「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口

具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻 「讓你等太久的人，最後都不會選擇你」，這些愛情金句讓人瞬間清醒 安格斯12星座一周運勢10／10-10／16　牡羊翻轉單身有超狂進展 「沒有想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場精髓要懂 周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！　古力娜扎一抹綠裙美出天際 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面