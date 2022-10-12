邱淑貞女兒沈月霸氣曬鞋長腿線條曝光！「最美星二代」時尚行頭換不完

記者鮑璿安 ／台北報導

港星邱淑貞女兒沈月被譽為「最美星二代」，受到時尚品牌青睞，她最新演繹了鞋履品牌JIMMY CHOO時尚照，以搶眼都市風格腳踩復古運動鞋辣曬腿部線條，藏不住好身材。

▲JIMMY CHOO「品牌摯友」沈月加持最新款式VARENNE CLUTCH手拿包 。（圖／品牌提供）

沈月雖未正式出道，但陸陸續續已經出席過許多精品活動，近期她頂著JIMMY CHOO「品牌摯友」頭銜拍攝形象照，穿著亮粉色系衣著搭配最新款式VARENNE CLUTCH手拿包，自在側躺在椅子上展現慵懶時尚感，而包款柔中帶剛的馬術靈感，加上「JC」 Logo辨識度十足，讓沈月充滿少女氛圍。

▲沈月踩復古運動鞋DIAMOND LIGHT MAXI ；演繹皮革搭配細長金屬流蘇細節的手拿包BON BON。（圖／品牌提供）

換一身造型，沈月選擇寬大西裝外套，腳踩復古運動鞋DIAMOND LIGHT MAXI，鞋底以未來感的透明碎面裝飾並增加高度，助她展現修長美腿。另也詮釋了品牌奢華的手拿包BON BON，本季改以皮革搭配細長金屬流蘇細節，隨著行走而搖曳，與腳下的過膝高筒靴加持，展現極佳的身材比例。

其實沈月在9月初還出席了Valentino秋冬系列「Pink PP 」新品發表，高調與天后鄭秀文同框合影，只見她身穿重點螢光粉亮片裙裝，搭配同色長襪以及厚底高跟鞋相佐，自然襯托出雪白肌膚，不難看出遺傳自媽媽的優良基因。