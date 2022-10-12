吳速玲海灘辣曬「姓名水餃包」　莉莉柯林斯拎同款「客製配色」超美

記者王則絲／台北報導

歌手曹格的老婆吳速玲今年夏天帶著兒子Joe到澎湖旅行，在她分享的一系列海灘辣照中，她都是背著LONGCHAMP的經典水餃包，且上頭還印有SLW的姓名縮寫；同款莉莉柯林斯（Lily Collins）也在街頭拎上，不過她選擇的是以淺粉色的字母搭配裸色底，客製化選出的配色超美。

▲吳速玲與莉莉柯林斯拎上同款LONGCHAMP訂製包，不過上頭的LONGCHAMP My Pliage Signature訂製包字母與配色都是他們自己設計的。（圖／翻攝自IG）

吳速玲與莉莉柯林斯身上大尺寸的實用水餃包，皆是來自LONGCHAMP My Pliage Signature訂製包系列，提供4種包包尺寸，並能自選字母、字母陰影和包身配色，LONCHAMP的訂製服務每年不定時巡迴登場，而今年便在此時開始，輪流於北中南快閃展開。

LONGCHAMP My Pliage Signature訂製包面料為寶特瓶回收後製成的100%再生尼龍材質，不只耐髒、耐用、環保，摺疊包最大優點更是它方便收納的實用性，才讓各國名人都愛不釋手。

▲LONGCHAMP My Pliage Signature訂製包系列。（圖／品牌提供）



莉莉柯林斯主演Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第三季即將於12月21日開播，不管是在戲裡戲外，只要是她使用的單品都讓人覺得特別時髦，如果對訂製配色沒有想法的話，不妨就學學她的搭配。此外，英國名模Lila Moss的紅、藍、白配色，以及加拿大名模Coco Rocha的黃灰Pantone配色，也都值得筆記起來。

▲名模Lila Moss與Coco Rocha選的配色也很漂亮。（圖／翻攝自IG）

訂製服務所帶來的專屬感受，能讓一件物品變得更有意義與溫度，除了在包包上印製字母，丹寧面料也是進行訂製的首選畫布，像是不久前全新開幕的LEVI’S西門旗艦店，店中便設有客製體驗服務區，可以自己選擇刷破的樣式，以及刺繡的細節。

▲LEVI'S未來丹寧旗艦店Tailor Shop Service丹寧客製體驗服務。（圖／品牌提供）

►周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！ 古力娜扎一抹綠裙美出天際



►Karencici「土味情話」開撩J.Sheon 擦不出火花「在一起太奇怪了！」