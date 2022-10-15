人生就該立志和圓夢嗎？　持續「探索」或許更重要

▲一件喜歡做的事情，也可以成為志向。（示意圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

有些人好像從出生起就很篤定自己的志向，有些人則不清楚自己要做什麼，不過，對自己的志向很清楚的人本來就極少，只是他們的影響力被放大了，以至於不瞭解自己的志向，好像是很糟糕的事情；也很多人一直到了成家立業，都沒有真正想過他的志向究竟是什麼，而人生就該立志和圓夢嗎？

志向是什麼？

在探討如何看待志向這件事情之前，我們應該先搞清楚，志向到底是什麼？只要一件事情是喜歡做的，都可以成為志向；要怎麼找到自己喜歡做的事情呢？你不一定要很早就找到自己的志向，但是絕對不能停止探索，渾渾噩噩的過日子，只要你持續探索，就有機會找到自己喜歡的事情。

持續探索比及早確認志向更重要

為什麼不一定要急著找到自己的志向、早早就發光發熱呢？皮克斯動畫《靈魂急轉彎》中的喬，很早就認定自己要成為一個爵士樂樂手，所以滿腦子就只想著當樂手這件事，但這侷限了他的思考，他的生活中似乎只有音樂，別無其他可能。富比士雜誌發行人里奇卡爾加德（Rich Karlgaard）曾說：「好奇心、探索和發現才是最大的驅動力。」或許，只要持續保持這樣的心態，晚點確立志向，也不是件壞事呢！

有志向，並且監控自己的進度，讓你更容易成功

目標的制定對於能否達成目標的影響比較大；然而，自我監控則對於自我效能，以及正面情緒有益，如果想要圓夢，就要先幫自己制定一個比較可行的夢想，並且追蹤自己的進度，那麼將會離這個夢想更近一些。根據研究指出，如果目標不是那麼遙不可及，那麼制定本身，就能提升33%達成的機率；如果擔心制定的目標還不夠，那麼就要持續監控自己的進度，這件事情也有助於達成目標。

生命中最重要的事

一個人生命中最重要的事情，就是完成自己的抱負嗎？答案恐怕不是這麼簡單。做一件事情的過程，帶給我們的啟發，其實遠比這件事情的結果重要，只是，我們往往只專注在最終的成果，生命中最重要的事，應是時時刻刻都能夠享受生命的美好。也就是說，每隔一段時間，你就該檢視一下自己的狀態，做一些調整，就不會迷失在人生的旅途中。

人生想一想

「寧願當個暫時沒辦法圓夢的人，也不當一個沒有夢想的人。 」如果不知道自己為什麼而活，那麼在遭遇挫折的時候，肯定很容易就會失去動力；相對地，如果你知道自己想要做什麼，那麼就算遇到再艱困的挑戰，一定不會因此停滯不前。要知道自己的志向，聽起來很難、實際上也不容易，但是，你不需要一開始就有一個很明確的目標，可以先從一個大方向著手，透過不斷的體驗、修正，逐步找到自己的志向。

▲《午夜時分的心理課》寫給想脫離「人際困境和情緒勒索」的你。（圖／商周出版提供）

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