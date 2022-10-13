洗臉也要換季　森美妍「洗顏神器」秒現水潤透亮肌

▲森美妍「胺基酸保濕潔面霜」換季敏弱必備，溫柔洗臉不刺激。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

換季肌膚問題接踵而來，臉紅紅、開始覺得乾癢，種種肌膚問題提醒你該是時候為你的洗臉用品換季了。不只保養品需要換季，日常的基礎洗臉產品也有季節性，清潔不當小心養成敏弱肌。因此，選擇合適的洗面乳，不只能細緻肌膚，還能提升後續保養的吸收力，讓養膚事半功倍。森美妍「胺基酸保濕潔面霜」堪稱不挑肌洗顏神器，溫和清潔肌膚，百種植萃保養成分，能夠去除老廢角質與多餘油脂及髒污，卻不傷害皮膚的保護膜。讓肌膚擁有極佳保濕力，清潔不帶走肌膚原有水分，還能展現透亮水潤肌！

植萃淨白超澎潤 洗臉同時養膚 給肌膚最溫柔的呵護

森美妍「胺基酸保濕潔面霜」主打無香料、無皂鹼、無酒精 ，更無多餘的化學成分，強調溫和保濕、不具刺激性，採用親膚胺基酸系洗淨成分，使用時能產生細緻柔嫩的清潔泡沫，讓深層清潔的同時，維持肌膚深層保濕、修護肌膚屏障。潔面霜添加補水之王γ-PGA保濕成分、珍稀皇家級「白牡丹茶」萃取成分以及正能量植萃香氣「天竺葵精油」，三管齊下溫和洗臉、增強肌膚屏障同時放鬆清新與滋潤舒緩，洗後清爽滑順不緊繃，讓肌膚維持清爽淨透好膚質。

不挑肌洗顏神器 更是敏弱肌天菜！關鍵成分「胺基酸」男女皆適用

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，胺基酸洗面乳是公認對肌膚友善的清潔用品，有別於市場上清潔力強的皂化型洗面乳容易破壞皮脂膜、乾燥等問題，胺基酸洗面乳添加牛磺酸潔顏成分，在溫和清潔的同時還能保護皮脂膜，減少過度清潔造成肌膚的傷害。

秋意逐漸濃厚，缺水緊繃、乾癢泛紅等問題一次找上，想要好好安撫緊繃乾渴的敏弱肌膚，這個秋冬絕不能錯過洗顏天菜_森美妍「胺基酸保濕潔面霜」，為肌膚注入滿滿保濕精華，清潔後不僅不會殘留緊繃感，清潔過程也很溫和，不管是男性還是女性，一般膚質及油性、毛孔粗糙、敏弱等膚質都很適用。

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▲森美妍「胺基酸保濕潔面霜」150ml／$3,980。（圖／東森自然美提供）

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