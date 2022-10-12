楊謹華撞包秀英扭出S曲線！Peekaboo限定款放大縫線+珍稀皮革提把超美

記者鮑璿安／台北報導

FENDI每年都在為經典包款Peekaboo玩出新設計， 秋冬時節帶來了最新Peekaboo Capsule 限定系列，加上了可愛的Selleria 粗大車縫線以及飾有珍稀皮革的提把，辨識度超高，讓台灣藝人楊謹華、林柏宏，韓星少女時代成員秀英、MAMAMOO成員華莎都紛紛演繹。

▲（依序）楊謹華、秀英搶先拎上Peekaboo Capsule系列。（圖／品牌提供）





▲尺寸包括中型、小型及迷你款式。（圖／品牌提供）

楊謹華搶先拎上Peekaboo Capsule系列，她以輕盈的白色針織套裝搭配，自然靠坐在椅子上，將手輕輕穿過提把不費力曬包。而韓星秀英則是與她默契拎上同款，新剪的短髮造型與立領大衣相佐呈現不經意帥氣感，完美彰顯了秋冬搭配，成功洗版社群。而Peekaboo Capsule 限定系列尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。另有駝色全麂皮款式，出現在華莎手中，她坐在車上帥氣擺拍自帶時尚感。

▲華莎拎上駝色全麂皮款式。（圖／品牌提供）

▲台灣男星林柏宏。（圖／品牌提供）

▲韓星路雲。

不讓女星獨美，Peekaboo近年來演變為男士的愛包首選之一，此次路雲以及林柏宏都示範了男用款式，系列提供中型與迷你尺寸的 Peekaboo ISeeU ，採用瀝青色和駝色的 Cuoio Romano 皮革，搭配 O'Lock logo 圖案可調式 Strap You 肩帶，讓品牌經典爆款持續延燒。

▲（依序）楊謹華、Melody殷悅分別演繹炭灰色與白色款式 。（圖／品牌提供）

同時，Versace以希臘神話人物美杜莎與迴紋構成品牌經典元素，在2022秋冬系列打造出新款Greca Goddess迷宮女神包，延續品牌一貫的神秘基調，提供手拿包以及肩背包選項，早已經擄獲一票女星芳心，像是楊謹華以俐落的黑色造型相襯，在腰間形成矚目焦點；Melody殷悅則是巧搭白色包款，突破性的紅色透膚襪造型中展現自信。