fb ig video ETtoday search mobile

楊謹華撞包秀英扭出S曲線！Peekaboo限定款放大縫線+珍稀皮革提把超美

>

記者鮑璿安／台北報導

FENDI每年都在為經典包款Peekaboo玩出新設計， 秋冬時節帶來了最新Peekaboo Capsule 限定系列，加上了可愛的Selleria 粗大車縫線以及飾有珍稀皮革的提把，辨識度超高，讓台灣藝人楊謹華、林柏宏，韓星少女時代成員秀英、MAMAMOO成員華莎都紛紛演繹。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲（依序）楊謹華、秀英搶先拎上Peekaboo Capsule系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲尺寸包括中型、小型及迷你款式。（圖／品牌提供）

楊謹華搶先拎上Peekaboo Capsule系列，她以輕盈的白色針織套裝搭配，自然靠坐在椅子上，將手輕輕穿過提把不費力曬包。而韓星秀英則是與她默契拎上同款，新剪的短髮造型與立領大衣相佐呈現不經意帥氣感，完美彰顯了秋冬搭配，成功洗版社群。而Peekaboo Capsule 限定系列尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。另有駝色全麂皮款式，出現在華莎手中，她坐在車上帥氣擺拍自帶時尚感。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲華莎拎上駝色全麂皮款式。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲台灣男星林柏宏。（圖／品牌提供）

▲韓星路雲。

不讓女星獨美，Peekaboo近年來演變為男士的愛包首選之一，此次路雲以及林柏宏都示範了男用款式，系列提供中型與迷你尺寸的 Peekaboo ISeeU ，採用瀝青色和駝色的 Cuoio Romano 皮革，搭配 O'Lock logo 圖案可調式 Strap You 肩帶，讓品牌經典爆款持續延燒。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲（依序）楊謹華、Melody殷悅分別演繹炭灰色與白色款式 。（圖／品牌提供）

同時，Versace以希臘神話人物美杜莎與迴紋構成品牌經典元素，在2022秋冬系列打造出新款Greca Goddess迷宮女神包，延續品牌一貫的神秘基調，提供手拿包以及肩背包選項，早已經擄獲一票女星芳心，像是楊謹華以俐落的黑色造型相襯，在腰間形成矚目焦點；Melody殷悅則是巧搭白色包款，突破性的紅色透膚襪造型中展現自信。

關鍵字：

FENDI, Peekaboo, 楊謹華, 林柏宏, 秀英, 華莎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口

「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 安格斯12星座一周運勢10／10-10／16　牡羊翻轉單身有超狂進展 「讓你等太久的人，最後都不會選擇你」，這些愛情金句讓人瞬間清醒 周冬雨迎戰49歲李冰冰好吃虧！　古力娜扎一抹綠裙美出天際

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面