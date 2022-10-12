G-SHOCK塗鴉錶零死角　獨門印刷術秀大膽撞色圖紋

▲G-SHOCK致敬街頭文化，推出GX-56SS-1（左起）6,800元，GA-110SS-1A款5,800元，GM-2100SS-1A款9,000元，DW-5000SS-1款6,500元，GM-5600SS-1款8,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與街頭文化緊密相扣，最新設計「Street Spirit」反映品牌精神，採用獨家的MAP全面印刷技術，適用於腕錶的各個彎曲面，零死角展現完整圖騰，5款熱門腕錶全換上塗鴉新裝，呈現搶眼的撞色效果，大膽的圖紋延伸至外盒包裝，傳遞街頭藝術的自由精神。

▲G-SHOCK指針數位雙顯的GA-110SS-1A腕錶，5,800元。

G-SHOCK全新塗鴉錶分別以5大熱門款做設計，當中指針數位雙顯GA-110系列、經典數位顯示DW-5000系列與大錶殼GX-56系列，採用透明樹脂和混色樹脂等材質，配上亮眼的文字塗鴉大秀酷炫風格；最高價的GM-2100系列則在橙色的螢光樹脂錶帶上裝飾藍色字樣，搭配上雙色離子IP電鍍的金屬錶圈彰顯潮流感；唯一沒有塗鴉文字的GM-5600系列，以藍色、金色與些許的紫色飛濺色塊為主視覺，金屬錶圈採用雙色離子IP電鍍，搭配噴墨印刷的仿金屬質感錶帶，呼應街頭藝術風格。

▲G-SHOCK GM-5600SS-1金屬錶圈採用雙色離子IP電鍍，搭配噴墨印刷的仿金屬質感錶帶，8,000元。



談及塗鴉藝術，不能不提活躍於80年代的普普藝術大師凱斯哈林（Keith Haring），他留下的藝術作品不斷啟發各界，丹麥品牌Pandora近日推出Keith Haring x Pandora聯名系列，12款新作包括8款串飾、手鍊與2款戒指、項鍊與耳環，重現Keith Haring創造的標誌性符號，包括吠叫的狗、天使寶寶和經典粗黑線條，讓粉絲能混搭出專屬的個性首飾。

▲Pandora首度推出與藝術家合作的Keith Haring x Pandora聯名系列首飾。（圖／Pandora提供）

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