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說・流行／Peter Do是誰？讓韓星Jeno穿挖背西裝走秀　用蝦殼做衣服

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▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲韓團NCT成員Jeno（左）為設計師Peter Do（右）的同名品牌走秀。（圖／翻攝自IG@Jeno）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

提起日前2023春夏紐約時裝周中，最為人所津津樂道的秀，Peter Do一定是其中之一，不僅首度推出男裝系列，還找來韓國男團NCT的成員Jeno（李帝努）開場，但並沒有因為Jeno的登場而讓眾人分心，反而是更專注於他的設計。

Peter Do對很多人來說，可能還陌生，他是越南裔、現居美國的新銳設計師，2018年創立同名品牌，2023春夏系列中，除了設計吸睛，也注重環保，甚至使用「蝦殼」製成服裝材質。究竟為什麼會備受矚目？趕緊一起來認識他。

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲Peter Do 2023春夏秀由韓團NCT的Jeno開場，露背西裝很吸睛。（圖／翻攝自IG@Peter Do、Jeno）

身為紐約時裝周最受矚目的品牌之一，Peter Do不只在2014年一畢業旋即榮獲LVMH Graduate Prize，更在2020年入圍LVMH決賽。他師承Phoebe Philo，受到過去Céline的優雅美學影響，並且以洗鍊的剪裁擄獲眾人的心。▲Peter Do的風格讓人不禁想起Phoebe Philo時期的Celine，簡約而優雅。（圖／翻攝自Celine官網）

▲Peter Do的風格讓人不禁想起Phoebe Philo時期的Celine，簡約而優雅。（圖／翻攝自Celine官網）

若要形容Peter Do的風格，有許多人會說是極簡，但在外媒的採訪中，他卻不認為「極簡」這個形容詞適合他，因為極簡並非他持續進行的設計方式。不同於Jil Sander從零打造，或是Phoebe Philo時期的Céline，有時為了美觀而捨棄實用，Peter Do的設計以減法為主，讓衣服在保有美感的同時也重視實用主義，以精妙的剪裁建構美感，省去多餘的裝飾。

▲Jil Sander的簡約是從零開始，完成後再增添細節，讓人感到純粹而素淨。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲Jil Sander的簡約是從零開始，完成後再增添細節，讓人感到純粹而素淨。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲可以看到在Phoebe Philo手下的兩年Peter Do深受影響，但卻保有機能性與實用主義。（圖／翻攝自Celine官網）

▲Phoebe Philo時代的Céline，收服不少人的心。（圖／翻攝自Celine官網）

2022秋冬系列正在陸陸續續上架，能夠看到他僅用了黑、白、灰、駝，定調為這4種顏色，是因為中性色適合出現在任何場合，秀場上不斷變換的燈光，更加證明無論燈光、地點，這些顏色都不會出錯，而且中性色會讓人將注意力集中到輪廓上，凸顯Peter Do精準巧妙的剪裁手法，此外，他讓西裝不成套、搭配牛仔褲，服裝更貼近生活。

▲以不同顏色光線強調Peter Do的設計並沒有場合、時間的限制。（圖／翻攝自Peter Do官網）

▲以不同顏色光線，強調Peter Do的設計沒有場合、時間的限制。（圖／翻攝自Peter Do官網）

2023春夏，Peter Do首次嘗試男裝，百褶與寬鬆大輪廓這兩個最經典的元素，仍然貫穿整場秀，以時間為主題，將他在第一場時裝秀舉辦期間所拍下的照片設計成印花，套用在設計中。

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲Peter Do將他舉辦第一場秀時的照片做成布料印花、設計成服裝。（圖／翻攝自Peter Do官網）

第一套由Jeno所穿著的西裝背後，有大三角形的挖空設計，將背部線條完全露出，呈現男性的性感。在接受外媒採訪時Peter Do表示，2023春夏系列中，超過8成以上的設計都是無性別，男女共計推出60套造型，為數不少且每一套都精彩。

提及未來的規劃，Peter Do表示將會將尺碼的34、36等數字，改為S、M、L，以降低性別二元性，「我們的設計即使是女裝，通常也適合男性。」也因為在乎機能性，有許多上衣和夏裝都附有皮帶，能夠自由的調整，以貼合各種身型。皺褶優雅的垂墜展現柔和與陰柔，皮革硬挺而形塑出陽剛的空間感，Peter Do將性別在他的設計中模糊化，一套造型中可能同時出現兩種相衝突的元素，但依舊讓人覺得和諧有致。

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲Peter Do。（圖／翻攝Peter Do官網、IG、Jeno IG）

▲用機能性的設計讓單品適合所有身型、性別，這是Peter Do對品牌的要求和願景。（圖／翻攝自Peter Do官網）

身為紐約時裝周最環保的品牌之一，除了生產時控制數量，並且持續利用每一季殘餘的布料之外，2023春夏有一套造型是用亮皮所設計的背心上衣和長褲，看似平平無奇，實際上卻是採用由廢棄蝦殼製成的專利皮革，持續為環保盡力，點石成金，讓眾人看到時尚的未來性和無限可能性。

▲Peter Do利用全新的生物材質進行設計，持續探索永續時尚的無限可能性。（圖／翻攝自IG@Peter Do）

▲Peter Do利用全新的生物材質例如蝦殼打造服裝材質，持續探索永續時尚的無限可能性。（圖／翻攝自IG@Peter Do）

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關鍵字：

說流行, Peter Do, Celine, Jil Sander, Phoebe Philo, NCT, Jeno

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