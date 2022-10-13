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金高銀「4個人生角色」　《鬼怪》一笑登巔峰、《小女子》演技再突破

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓劇《小女子》於9日迎來收官，劇情從開播到結尾都毫無冷場，最後一集收視率更飆升到11.1%，而劇中飾演吳仁珠的金高銀，也因為精湛的演技，獲得一面倒的好評。日前有韓國網友整理出「金高銀的人生角色」，沒想到名單公布後，竟出現意見分歧的狀況！一起來回顧金高銀的4個「人生角色」。

＃《奶酪陷阱》洪雪

《奶酪陷阱》是金高銀第一次出演電視劇的作品，頂著一頭「狗毛瀏海」的她，飾演唯一能夠看穿劉正心思的平凡女大學生洪雪，儘管因為第一部戲劇就出演女主角，及一頭捲髮的造型被不少觀眾嫌棄，不過播出後的熱烈迴響，也讓「狗毛瀏海」帶起一陣流行髮型風潮，不少人更說：「她完全是真人版洪雪！」

＃《孤單又燦爛的神－鬼怪》池听晫

說到讓金高銀的演藝事業走向巔峰，應該非《孤單又燦爛的神－鬼怪》莫屬，劇中金高銀飾演「鬼怪新娘」池听晫，收放自如的演技，將女主角率真的個性演得活靈活現；池听晫在人行道邊跳邊笑的畫面，被封為劇中「名場面」，有網友表示：「永遠不會忘記那一幕的清新感，笑的樣子是世界上最好看的人！」金高銀也因此劇被封為「第二眼美女」。

＃《柔美的細胞小將》金柔美

▲▼《柔美2》舌頭細胞覺醒！金高銀車上火辣舌吻　朴珍榮裸上身入浴。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲不少人稱讚金高銀在《柔美》的演技「根本柔美本人！」（圖／愛奇藝國際站提供）

《柔美的細胞小將》系列再度把金高銀推向另一個巔峰，改編自同名漫畫，金高銀飾演的平凡上班族金柔美，把小資上班族的日常和樸實的愛情觀拿捏得恰到好處，「根本柔美本人！」加上主角的細胞視角，將內心想法一一呈現，讓劇情溫馨又貼近生活，進而引發觀眾共鳴，還有網友直呼：「這部是10年後我還會重刷的作品啊！」

＃《小女子》吳仁珠

近期才播畢的《小女子》，金高銀飾演一個十分單純、認為只有金錢才可以守護自己和家人的大姐吳仁珠，意外捲入一場神秘藍色蘭花的命案，她在劇中亮眼的表現，贏得滿堂彩，尤其在一場「眼神突變」的戲碼，將每一刻表情詮釋得維妙維肖，演技再突破，更是讓人忍不住感嘆：「演什麼像什麼，每次看的時候都在感嘆金高銀的演技！」

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關鍵字：

金高銀, 鬼怪, 小女子, 奶酪陷阱, 柔美的細胞小將

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