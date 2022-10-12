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《火影忍者》躍上萬寶龍秀絕技　高質感皮製手機套萬元有找

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▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列鑰匙扣（左起）8,200元，單肩包27,800元，托特包40,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國精品品牌萬寶龍（Montblanc）的商務形象深植人心，近幾年搶攻新世代，年輕化設計令人耳目一新，更讓人驚喜是竟與日本經典動漫《NARUTO火影忍者》聯手，讓施展絕技的主角漩渦鳴人躍上聯名系列配件、書寫工具與智能腕錶等，不到萬元便能收藏皮革製並裝飾主角圖案的iPhone 14 Pro保護套或AirPods收納盒，展現潮流味同時兼具高質感。

▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列令人驚喜。

問世逾20年的《火影忍者》講述少年忍者漩渦鳴人的冒險故事，迄今已在46個國家售出2.5億冊，跨國且跨世代的高人氣，讓萬寶龍與其團隊合作，共同以影片傳達書寫的力量，並推出款式豐富的聯名系列，配件樣式從入門的卡夾、休閒好搭配的單肩包到實用的托特包均備；書寫工具則有鋼筆、鋼珠筆和原子筆以及可配成套的鋼筆墨水、筆袋與筆記本，品牌也為講究的3C使用者推出iPhone 14 Pro保護套和AirPods耳機收納盒，以及有漩渦鳴人動畫的Summit 3特別版智能錶。

▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列墨水（左起）1,300元，鋼筆32,200元，筆袋8,500元。

▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列AirPods收納盒（左）7,100元，iPhone 14 Pro保護套6,300元。

▲▼Montblanc,Seiko 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列Summit 3智能腕錶，50,200元。

Seiko旗下搭載日本製機械機芯的腕錶系列Seiko 5 Sports，於2020年底也曾以《火影忍者》為主題，推出7款各限量6500只的限量錶，將粉絲熟悉的角色漩渦鳴人、宇智波佐助、奈良鹿丸、李洛克、我愛羅、漩渦慕留人、宇智波紗羅妲全納入Seiko設計之中，從面盤即可辨認出各角色，例如主角漩渦鳴人與兒子漩渦慕留人的錶款，面盤均裝飾漩渦圖案，立刻讓人聯想到父子倆拿手忍術「螺旋丸」。由於此系列是限量款，近日想入手的動漫迷或錶迷要碰碰運氣了。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports火影忍者聯名錶款漩渦鳴人SRPF70K1（左）15,600元，漩渦慕留人SRPF65K1腕錶15,600元。（圖／Seiko提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Seiko

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