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Gianvito Rossi纏上Jisoo逆天長腿！　秋冬鞋履「大顆寶石」散發仙女光

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▲Gianvito Rossi秋冬新品搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履品牌Gianvito Rossi前衛俐落感深受眾多名人喜愛，品牌2022年秋冬系列延續標誌性優雅感打造全新「Jaipur款式」，使用天然礦石以祖母綠切割設計點綴在鞋尖，增添夢幻氣息。另外繫帶高跟鞋品項早已經被BLACKPINK成員Jisoo金智秀上腳，加持出逆天美腿超燒演繹！

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲全新的Jaipur，寶石均由天然礦石以祖母綠切割設計產生迷人光澤 。（圖／品牌提供）

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Ribbon T-Bar高跟鞋搭配俏皮貓咪跟 。（圖／品牌提供）

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Ascent高跟鞋使用獨特沙漏鞋跟更為穩定 。（圖／品牌提供）

Gianvito Rossi秋冬重點款莫過於全新的Jaipur，使用巨大寶石與流暢鞋身產生碰撞，寶石均由天然礦石以祖母綠切割設計，藉由祖母綠切割使得寶石在光影照映下閃耀迷幻，並提供現代感的亮色漆皮、復古的絨面麂皮等款式。延續經典則有Ribbon T-Bar高跟鞋，淺口造型搭配腳背T型繫帶與俏皮貓咪跟（Kitten Heels）形成不退流行的組合。為在舒適與性感間取得平衡，本季還出現了搭配沙漏型鞋跟的Ascent款式，使得每一步落腳更為穩定舒適。

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo 6月出席珠寶活動時曾演繹Ribbon Uptown 繫帶高跟鞋 。（圖／品牌提供）

Jisoo演繹的Ribbon Uptown 繫帶高跟鞋呈現出最迷人的腳背線條，以多排扣環方式點綴，鞋側是品牌自2019年起用的Logo「GR」演變而來的扣環，品牌一貫將實用性質結合標誌，讓上腳同時更加有意義。另一款繫帶高跟鞋Montecarlo D’Orsay包頭設計搭配腳踝上宛如腳鍊的水鑽繞踝，同樣是矚目品項。

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Montecarlo D’Orsay包頭設計搭配腳踝上宛如腳鍊的水鑽繞踝。（圖／品牌提供）

品牌搭上正夯的透視PVC材質，Plexi系列承襲一如既往的簡約設計，以薄透材質注入亮麗金銀色及充滿活潑氣息的芒果橘、湖水綠等新色，更推出55、70、85及105毫米等多種跟高，也有奢華水鑽拼接款式，日常與奢華兼得。

▲Gianvito Rossi秋冬 。（圖／品牌提供）

▲Leif Plexi透明水鑽高跟鞋 。（圖／品牌提供）

同樣來自義大利的精品鞋履品牌Aquazzura成立10週年正式進軍台灣市場，創辦人Edgardo Osorio的生活背景與設計元素息息相關，他生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。

▲Anne Hathaway,Aquazzura 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway,Aquazzura 。（圖／品牌提供）

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

關鍵字：

義大利, 鞋履, 秋冬, Gianvito Rossi, Jisoo

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