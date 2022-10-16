雙向奔赴的愛情其實並不難　心理學家5個建議，帶你逃離單戀困境

▲愛情裡最卑微的莫過於「可不可以你也剛好喜歡我？」。（示意圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

愛情裡最卑微的莫過於「可不可以，我愛的人也剛好喜歡我？」誰不希望自己的愛情是雙向奔赴？我們卑微的祈求，直到那刻，會覺得自己是世界上最幸福的人。然而這樣的愛情是要花多少力氣才能遇見呢？對此，心理學家提出不一樣的見解，帶你來審視自身困境。

對愛情的期待

如果你單身，首要解開的問題是，你期望在愛情中找到什麼，不能只用喜不喜歡當作唯一的指標，它的影響力似乎沒有想像中那麼大；若只仰賴這個指標，那麼即使是跟自己愛的人交往，恐怕也不一定能持續下去。但我們也必須反思，為什麼我們考慮對象的時候，還是會以喜歡當作主要的準則呢？

愛情電影的壞影響

愛情電影帶給所有人美好的藍圖，不過，根據研究顯示，這些愛情電影當中對於愛的描繪，發現有38%強調會有獨一無二的心靈伴侶；有30%強調會有完美情人；25%強調只要有愛，就可以解決感情中的困境。依據調查顯示，想要透過看這些喜劇愛情電影來學習愛是什麼的大學生，對於電影中理想愛情的想像接受度比較高。因為在生活中鮮少能遇上那樣的理想對象，以致裹足不前。

給對方一個機會

對於一個人的喜愛的感受，不見得一開始就會很強烈，假如你對這個人不是完全不喜歡，那不妨給彼此一個機會試試看。儘管不少人覺得不能利用別人的喜歡，但是，感情本來就是你情我願，每個人表達愛意的方式本來就不一樣，所以也無法去衡量究竟是誰愛的比較多。只是一旦決定要接受一個人的愛，那麼不管你對他的愛有多少，都不要讓其他人覺得你是單身或隨時打算要換伴侶。





什麼時候該喊停？

假設你和另一半只因為有一點點喜歡而在一起，要如何制定停損點呢？不妨拿過去的交往經驗當基點，然後把標準往下降一點，待時間到了，這段感情可能進展得不如預期，也有可能不太能持續，就可以決定是否要結束。如果你是被追求者，要喊結束的傷害比較低；但如果你是追求者，打算喊停，表達的時候就要更誠懇一些，讓對方知道你不是始亂終棄，只是發現了彼此並不合適。不管如何，都要讓對方清楚知道你的歉意，以及做好被討厭的準備。



人生想一想

「你以為你找不到那個他／她，其實是你根本還沒準備好要去愛。」在期待進入一段關係之前，要先想清楚自己除了喜歡，還希望從這段關係中收穫什麼。雖然大部分人會覺得對這個人有感覺是最關鍵的，但是如果你們的關係，完全只仰賴你們對彼此的感覺，那這段關係是很容易受到挑戰的。

▲《午夜時分的心理課》一書點出，雙向奔赴的愛情其實並不難。（圖／商周出版提供）

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★作者：黃揚名

★出版社：商周出版

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