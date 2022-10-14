船井極纖錠16000元→5230元　不再暴飲暴食、對體重更滿意

文／C編

到了一定歲數之後，就會發覺體力跟代謝力都大不如從前，即使運動效果也沒有年輕時來得快速，這時不妨可以透過一些保健品的輔助，幫助自己擁有完美體態。

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每個男女都希望自己擁有完美的身材，不只是說要纖細苗條，最好是搭配均勻的體態，讓整個人都看起來穠纖合度，除了透過健康的飲食，少油、少鹽，並且減少澱粉、糖類等等食材，讓整體飲食更加清淡之外，搭配適當的運動更可以讓身材均勻好看，瘦到對的地方。

當然也可以透過一些保健食品的輔助，幫助自己狀態變得更好，像是船井burner的倍熱極纖錠，裡面就添加超級藤黃果的萃取成分，可以增加飽足感，讓自己不容易就覺得餓，就可以避免暴飲暴食，輕鬆減少肥胖的機率。

另外，裡面也有99%L-肉酸成分、專利綠瑪黛等成分，可以輔助運動的身體擁有更好的效應，建議沒有運動習慣的人可以午、晚餐前各一包，有運動的人可以午餐、運動前一包，幫助身體擁有更多機能上的輔助。

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「Her森森」推出「船井burner倍熱極纖錠512粒」，原價16000元、特價5230元，直接免運送到家。食量變穩定、減少大吃大喝，當然體重也不易暴增。