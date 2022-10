輕薄「羊絨衫」一件抵過厚重大衣　3款推薦保暖不用怕臃腫

實習記者蔡孟廷/綜合報導

喀什米爾(Kashmir)位於印度與青藏交接,海拔3000公尺以上的小山村,卻產有被稱為纖維寶石的山羊絨,也因為那裡有全世界品質最好的羊絨,Cashmere也直接成為山羊絨的英文。美國著名諷刺作家法蘭雷伯維茲(Fran Lebowitz)曾說:「我不相信神,但我相信山羊絨。」(I do not believe in God. I believe in cashmere.),由此可見就連全紐約最難討好的人都對羊絨衫有不可割捨的情感。

山羊絨之所以會那麼貴,一是因為難以採集,海拔3000公尺以上的山上才有能夠生產山羊絨的喀什米爾山羊,二是因為產量太少,平均一隻喀什米爾山羊每年會換下1.1公斤的羊毛,而其中只有不到兩成是羊絨。但由於羊絨的保暖性、親膚性,薄薄一件就能抵過一件羊毛大衣,因此羊絨是用公克來賣也會有人願意花重金購買。今天挑選三件羊絨衫讓入冬時穿搭更多變,保暖不用怕臃腫,愛美不用流鼻水。

Loro Piana

身為世界頂級的羊絨衫生產商之一,Loro Piana在羊絨衫的設計和剪裁上都是市面上的一時之選,在保暖的同時也重視美觀度,更是推出了Baby Cashmere系列,只採用出生6個月的小山羊身上換下的第一層羊絨,一輩子只有這一次,因此更加親膚和舒適,高級的藍灰色也是不斷對面料和染色工藝進行鑽研,讓羊絨衫不只能當保暖舒適內搭,也能直接單穿成為搭配的環節之一。

▲藍灰色的山羊絨衫,高領的羅紋配上下擺的金屬牌散發出沉靜的高級感。(圖/翻攝自Loro Piana官網)

Brunello Cucinelli

有山羊絨之王的美名,同樣身為世界頂尖的羊絨生產商,Brunello Cucinelli更是首個掌握山羊絨染色技巧的品牌,品牌至今仍在探索山羊絨的無限可能性,同時也在版型和設計上不斷呈現出更多令人驚嘆的設計,將羊絨衫的保暖性和自然的柔軟垂墜完美結合,同時略為鏤空的設計也能看出品牌精湛的編織工藝,開衫部分則是選用拉鍊,更能保護山羊絨本身的彈性和纖維。

▲以重磅山羊絨線而成的毛線,品牌精緻的編織工藝讓羊絨衫除了實用性也具有美觀度。(圖/翻攝自Net-a-porter官網)

Eric Bompard

來自法國的Eric Bompard則是讓人也能以親民的價格入手CP超高的羊絨衫,雖然品牌知名度遠不及國際大牌,但卻是法國女孩的最愛,比起品牌,法國女孩更在乎設計和做工,同時平易近人的價格也讓人可以優雅過冬,低調的暗紋細節能看出精細的紡織工藝,即使是全黑也不會單調,讓人隨時就像走在楓丹白露的街頭,踏著輕盈的步伐迎接白雪靄靄的冬天。

▲輕薄的山羊絨洋裝,配上浮雕格紋細節,保暖更具法式優雅。(圖/翻攝自Eric Bompard官網)

