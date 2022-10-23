fb ig video ETtoday search mobile

輕薄「羊絨衫」一件抵過厚重大衣　3款推薦保暖不用怕臃腫

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

喀什米爾（Kashmir）位於印度與青藏交接，海拔3000公尺以上的小山村，卻產有被稱為纖維寶石的山羊絨，也因為那裡有全世界品質最好的羊絨，Cashmere也直接成為山羊絨的英文。美國著名諷刺作家法蘭雷伯維茲（Fran Lebowitz）曾說：「我不相信神，但我相信山羊絨。」（I do not believe in God. I believe in cashmere.），由此可見就連全紐約最難討好的人都對羊絨衫有不可割捨的情感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山羊絨之所以會那麼貴，一是因為難以採集，海拔3000公尺以上的山上才有能夠生產山羊絨的喀什米爾山羊，二是因為產量太少，平均一隻喀什米爾山羊每年會換下1.1公斤的羊毛，而其中只有不到兩成是羊絨。但由於羊絨的保暖性、親膚性，薄薄一件就能抵過一件羊毛大衣，因此羊絨是用公克來賣也會有人願意花重金購買。今天挑選三件羊絨衫讓入冬時穿搭更多變，保暖不用怕臃腫，愛美不用流鼻水。

Loro Piana

身為世界頂級的羊絨衫生產商之一，Loro Piana在羊絨衫的設計和剪裁上都是市面上的一時之選，在保暖的同時也重視美觀度，更是推出了Baby Cashmere系列，只採用出生6個月的小山羊身上換下的第一層羊絨，一輩子只有這一次，因此更加親膚和舒適，高級的藍灰色也是不斷對面料和染色工藝進行鑽研，讓羊絨衫不只能當保暖舒適內搭，也能直接單穿成為搭配的環節之一。

▲藍灰色的山羊絨衫，高領的羅紋配上下擺的金屬牌散發出沉靜的高級感。（圖／翻攝自Loro Piana官網）

▲藍灰色的山羊絨衫，高領的羅紋配上下擺的金屬牌散發出沉靜的高級感。（圖／翻攝自Loro Piana官網）

Brunello Cucinelli

有山羊絨之王的美名，同樣身為世界頂尖的羊絨生產商，Brunello Cucinelli更是首個掌握山羊絨染色技巧的品牌，品牌至今仍在探索山羊絨的無限可能性，同時也在版型和設計上不斷呈現出更多令人驚嘆的設計，將羊絨衫的保暖性和自然的柔軟垂墜完美結合，同時略為鏤空的設計也能看出品牌精湛的編織工藝，開衫部分則是選用拉鍊，更能保護山羊絨本身的彈性和纖維。

▲以重磅山羊絨線而成的毛線，品牌精緻的編織工藝讓羊絨衫除了實用性也具有美觀度。（圖／翻攝自Net-a-porter官網）

▲以重磅山羊絨線而成的毛線，品牌精緻的編織工藝讓羊絨衫除了實用性也具有美觀度。（圖／翻攝自Net-a-porter官網）

Eric Bompard

來自法國的Eric Bompard則是讓人也能以親民的價格入手CP超高的羊絨衫，雖然品牌知名度遠不及國際大牌，但卻是法國女孩的最愛，比起品牌，法國女孩更在乎設計和做工，同時平易近人的價格也讓人可以優雅過冬，低調的暗紋細節能看出精細的紡織工藝，即使是全黑也不會單調，讓人隨時就像走在楓丹白露的街頭，踏著輕盈的步伐迎接白雪靄靄的冬天。

▲輕薄的山羊絨洋裝，配上浮雕格紋細節，保暖更具法式優雅。（圖／翻攝自品牌官網）

▲輕薄的山羊絨洋裝，配上浮雕格紋細節，保暖更具法式優雅。（圖／翻攝自Eric Bompard官網）

►秋冬時尚不要只有黑白灰！3個「仙女裙品牌」讓低溫穿搭繽紛又有趣

►楊謹華穿Loro Piana家居服自豪「老公會很喜歡」　豪邁想全打包

關鍵字：

Cashmere, Loro Piana, Brunello Cucinelli, Eric Bompard

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

皮膚就是好不了！皮膚科醫師點名「5個毀膚壞習慣」，你中幾個？

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺 周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛 一談感情就犯傻！戀愛腦星座Top 5，獅子一陷入和瘋了沒兩樣 金鐘時尚／陳庭妮高級性感擠進「紅毯5美」　謝盈萱擊敗「華燈女團」奪第一！ 常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面