《台北女子圖鑑》桂綸鎂、天心保養+瘦身秘訣公開　5位女角一次看

文／美人圈

《台北女子圖鑑》絕對是近期討論度最高台劇！邀請到桂綸鎂、楊謹華、天心多位重量級女星，詮釋不同型態都會女子，先撇除戰南北爭議，光是陣容就超有看點，而究竟這各個貌美如花、氣場絕倫的台北女子們，私底下是如何保養與維持身材的？今天BEAUTY就來盤點《台北女子圖鑑》女演員們的保養秘訣，以下的「台北女子保養圖鑑」快筆記起來！

《台北女子圖鑑》卡司陣容超夢幻！桂綸鎂、楊謹華、天心、夏于喬、林思宇齊登場

《台北女子圖鑑》由桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇主演，還邀請到楊謹華、天心、陸明君、曾愷玹、張景嵐、連俞涵等多位女明星出演，可說是2022期待值最高台劇。

▲《台北女子圖鑑》（圖／紅杉娛樂）

桂綸鎂——「挑戰型女子」

桂綸鎂在劇中飾演女主角——林怡姍從台南隻身到台北打拼，努力追尋夢想，卻屢屢在職場、愛情中跌倒，再勇敢爬起來，從她身上彷彿看見了許多北漂族的縮影，也是典型的勇往直前、挑戰型女子。

▲桂綸鎂飾演女主角。（圖／《台北女子圖鑑》劇照，下同）

天心——「都會型女子」

天心則飾演女主角林怡珊的小阿姨，同時也是百貨資深櫃姐，是一個非常習慣台北生活的都會型女子，在林怡珊心目中，小阿姨就是她的台北女子典範，外表總是如此地光鮮亮麗，卻隱藏著不為人知的自卑感！

楊謹華——「奉獻型女子」

楊謹華則飾演張敏敏，是一位基金會執行長，座右銘是：「進門前讓妳上台表演叫賞臉，進門後妳還上台賣藝就是笑話了」，完全就是奉獻型女子的寫照，怎麼有股淡淡哀傷的感覺(?)~

夏于喬——「求好心切型女子」

夏于喬飾演許慧如，是林怡珊的最佳閨密⁡，兩人一起從台南北上逐夢，彼此一路互相扶持，但打拼累了想要有個家，對慧如來說「有小孩的家」才是完整的，是全劇中的「求好心切型女子」代表。

林思宇——「自在型女子」

林思宇在劇中飾演林怡姍的妹妹，夢想職業是電競選手，不想像姐姐一樣過著整天戰戰兢兢的生活，一直都知道自己要什麼，也從沒在意過他人眼光，是活得最灑脫的「自在型女子」。

飾演形形色色台北女子的桂綸鎂、夏于喬、天心...等人，除了擁有精湛演技之外，超凍齡顏值也讓觀眾驚艷，簡直是比出道時還年輕貌美！以下就集結了《台北女子圖鑑》女主角群的保養與健身秘訣，一起來看看她們有什麼獨門凍齡小法寶吧！

桂綸鎂保養祕訣：365天零死角防曬

因為藝人緊湊的工作行程，桂綸鎂坦言其實私下不太愛上妝、而是偏愛素顏，但只有防曬乳是365天絕對派上用場，才能避免讓肌膚曬黑又曬老，推薦大家在外出門走跳，一定要備用一條防曬在包包裡。

▲桂綸鎂保養祕訣。（圖／IG@lunmei，下同）

桂綸鎂保養祕訣：定期補充維他命C

桂綸鎂從出道至今氣質完全沒變，膚況也一直維持白皙透亮，背後的最大功臣就是「維他命C」，她分享自己非常喜歡吃奇異果，因為奇異果含有豐富的維他命C，每天早上吃兩顆搭配維他命C發泡錠，就能補足身體所需，同時抑制黑色素生成，達到提亮膚色的效果。

天心保養祕訣：雙重精華保養法，提升保濕度

天心在劇中飾演林怡珊的小阿姨，和桂綸鎂同框被許多人說根本像姊妹，完全看不出40+的痕跡，真的是保養得太好了！天心也曾分享自己是超級保濕控，在洗完澡後，會趁著毛孔張開時，依序擦上前導精華→化妝水→精華液，透過雙重精華的方法來提升全臉保濕度，最後再用掌心順著臉部輪廓線條加以按摩，就可以褒出透嫩逆齡的美肌啦~

▲天心保養祕訣（圖／IG@skyheart1111）

天心保養祕訣：TRX 維持魔鬼身材

除了臉蛋之外，天心對於身材管理也很有一套，平常的運動菜單中更包含了TRX，透過這種懸吊式器材，可以加強訓練與雕塑腹部核心，而且小小一個道具可以隨身攜帶在身上，只要一條繩子，就能立刻打造居家健身房，是時下最夯的健身器材呢！

楊謹華保養祕訣：精華水按摩

很多人常常忽略化妝水的重要性，只願意把時間與金錢投資在精華和乳霜，但楊謹華不一樣。她認為保養最基本的，就是要做好保濕，所以在進行正式保養按摩之前，會先使用化妝棉沾取適量精華水，再輕輕按摩擦拭全臉，讓肌膚角質層飽水後，接下來的精華、乳霜保養成分也才能好好地被吸收&利用！

▲楊謹華保養祕訣（圖／IG@cheryllovel0ve，下同）

楊謹華保養祕訣：兩水一瓜減肥法

楊謹華擁有零贅肉手臂與纖長美腿，但私下透露自己其實不愛運動，多半是靠著飲食控制瘦下來，尤其是兩水一瓜的減肥菜單，更是獲得許多營養師讚賞，一天吃兩餐，白天則透過南瓜來補充澱粉，搭配喝薑茶和紅棗枸杞水養身，飲食也盡量偏原型食物，可以讓減肥時期吃得健康均衡，也不會造成身體太大負擔。

夏于喬保養祕訣：瑜珈「橋式」練出完美蜜桃臀

夏于喬出道至今不變的就是那甜美笑容和魔鬼身材，平常的她也喜歡做「橋式」來雕塑大腿與臀部線條，提臀相當有感，持之以恆得鍛鍊，水蜜桃翹臀就在不遠處啦~

夏于喬保養祕訣：清潔後直接敷面膜

至於臉部保養的部分，夏于喬則是走一個精簡保養路線，她喜歡在洗完澡、清潔完臉部後，直接敷上片狀面膜，此時的肌膚會是最保濕透嫩的，接著就可以把面膜洗掉，再進行後續保養，但有時偷懶就可以單敷面膜來完成All in One的保養，這個方法真的非常適合懶人啊~

▲夏于喬保養祕訣。（圖／FB@夏于喬、IG@chiaochiao_hsia）

林思宇保養祕訣：愛用美容儀按摩，雕塑巴掌小臉

林思宇擁有精緻巴掌小臉，這回飾演桂綸鎂的妹妹狀態也是極佳，她私下分享自己會邊敷保濕產品或羊珞素，一邊使用美容儀器由內向外推臉，可以促進淋巴循環，讓氣結不堵塞，自己也是靠這招維持精緻小臉，讓拍戲時永遠是看起來最上鏡的狀態哦~

▲林思宇保養祕訣（圖／IG@szuyu0602，下同）

林思宇保養祕訣：每天洗澡後擦乳液

和許多女藝人一樣，工作行程滿檔，林思宇保養也是講求簡單、速效，實在很難有天天去角質、做SPA的餘裕，但再怎麼忙碌，她絕對不會忘記每天洗澡後要擦乳液，尤其是針對手肘、手臂、膝蓋容易乾癢的地方，都會透過保濕乳液來加以滋潤。

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