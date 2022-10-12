5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

▲正確洗髮才能幫助維持頭皮、髮絲健康。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley、@ moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝pexels

明明天天洗頭，依舊常常頭皮搔癢、有異味，甚至頭髮掉不停？可能是你洗頭都洗錯了。小紅書上的知名保養達人王植就揭露許多人常犯的「洗髮錯誤」，尤其5大NG行為超多人全都中，不僅會傷害髮質、影響頭皮健康，甚至可能導致掉髮！快改掉這些壞習慣，養出健康頭皮狀況、好髮質。

＃洗頭水溫太高



洗髮時水溫太高會刺激頭皮、洗掉過多油脂，使頭皮保護層減弱，容易出現敏感紅癢狀況，甚至傷害毛囊，水溫建議要使用37～40度左右，接近自身體溫即可。

＃要每天洗頭才乾淨



不一定要每天都洗頭，每個人的洗頭頻率可依個人頭皮膚質來調整，像是容易出油的頭性髮質，就需要一天洗一次；中性髮質可1～2天洗一次；頭皮較乾燥的乾性髮質則2～3天洗一次，可依頭皮出油狀況，什麼時候出油再洗就可以了。

＃洗頭後才梳頭髮



你也習慣洗完頭要吹髮才梳頭髮嗎？但其實濕髮狀態時梳頭很傷髮絲，建議在洗頭前先梳頭，能幫助將附著在頭髮上的髒污、油脂去除，且梳理好髮絲，能預防洗髮時打結拉扯的造成落髮，也能讓洗髮乳和護髮乳可以更均勻地落在頭皮、頭髮上。

＃用指甲撓頭皮



有些人因為頭皮搔癢，洗頭時喜歡用指甲撓頭皮，覺得比較舒爽，但是用指甲撓頭皮很容易撓出小破口、破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重的頭皮屑與頭癢問題。正確方式，應該是用指腹輕輕按摩頭皮即可，並且檢視洗頭頻率和洗髮精是否適合頭皮膚質。

＃洗完不吹頭



有些人因為懶得吹或甚至覺得吹乾傷頭髮，洗完頭後不吹頭髮，用毛巾包著或稍微擦一擦就放著讓頭髮自然乾。但皮膚科醫師指出，頭皮潮濕下尤其還用毛巾包頭，容易滋生細菌，增加頭皮感染風險，可能引發搔癢、發炎，不僅容易有異味，還會影響頭皮健康，嚴重者可能會導致掉髮狀況。

建議洗頭後應盡快吹頭髮，至少將頭皮吹乾，髮絲吹到8分乾，幫助維持頭皮肌膚的健康。

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