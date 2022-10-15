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Jo Malone最熱賣香水1429元起！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴都有太划算

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文／C編

Jo Malone可以說是香水界的「夢幻逸品」，深受很多女孩的喜愛，尤其是幾款經典的香味，更是極具代表性，加上可以疊搽的特色，讓香水有更多變化，「Her森森」推出「Jo Malone香水超值價」，有多款香味可供選擇，30ml下殺1429元起，想讓自己隨時都香香的，可別錯過。

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▲Jo Malone,香水,香氛,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Jo Malone香水超值價，30ml、下殺1429元起，點我購買

Jo Malone的香水之所以可以風靡全球，是因為香氣淡雅清新，使用起來讓人宛如置身花園之中，聞過的人都難以抗拒它的香氣，所以成為熱門單品；這次「Her森森」推出的Jo Malone香水款式之中，就有最熱銷的英國梨與小蒼蘭、第二名熱賣的藍風鈴，以及鼠尾草與海鹽。

英國梨與小蒼蘭一直都是品牌最熱銷的香味，清爽的白色花香調之中，帶有淡淡甜梨香氣，展現出可愛又溫柔的味道，難怪很多女孩都為它著迷，約會、上班都可以噴的百搭香氣，還沒有入手的人要趕快加緊腳步了。

算是熱賣第二名的藍風鈴也是很多女孩大推的香氣，帶有明亮、活潑感，又散發微微酸甜的花香調，不會過於甜膩，有著「仙女般」清新脫俗的氣息，很多人一聞就立刻愛上，買這款也絕對不出錯。

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▲Jo Malone,香水,香氛,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「Jo Malone香水超值價」，總共有3種香氣可以選擇，包括：英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽，都是最熱門的香氣，30ml下殺1429元起，還有附盒子，自己用、送人都適合。

關鍵字：

Jo Malone, 香水, 香氛, Her森森

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