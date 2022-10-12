小米86吋4K電視7萬元有找　再送7千元手持吸塵器

▲小米今在台展示旗下最新86吋大尺寸電視。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米今（10／12）在台亮相一系列居家新品，而話題一直很夯的大尺寸電視，也發表規格達到86吋的智慧顯示器「Max」，可支援到4K HD畫質，售價不到7萬元，另加送價值7,000多元的手持吸塵器，另也推出手持式「無線洗地機」，還能自行清潔與烘乾抹布，早鳥價2萬元有找，還加送自家品牌氣炸鍋。

百貨周年慶如火如荼，新光三越表示，旗下周年慶首波開打6店，促銷首5日全台就賣出500台75吋以上大電視，可見大尺寸電視市場逐漸往上推移，無獨有偶的小米也首次在台亮相、旗下86吋最大螢幕尺寸電視新品「Xiaomi 智慧顯示器 Max 86」，主打支援4K Ultra HD超高解析度顯示、120Hz螢幕更新率結合4K 120Hz MEMC動態補償技術，讓高速場景的影像更流暢，明顯是為了世足賽市場而來。

Xiaomi Max搭載Android TV 11作業系統，提供電影及與7千多個應用程式及遊戲下載，支援Chromecast Built-in與Miracast可投放智慧型手機、平板或是電腦內容，內建2個HDMI 2.1與其他多功能連接埠，並支援新一代Wi-Fi 6，以及3GB + 32GB儲存空間，售價69,999元，10／22前購買可享價值7,495元的米家無線吸塵器G10早鳥禮。

另加碼QLED面板的65吋智慧顯示器 Q2，內建Google TV並支援Google助理，配備雙頻Wi-Fi 和 Bluetooth 5.0連線，售價35,999元，即日起3C開放預購，現貨預計於11起開賣，另10／22前預購也可享價值3,495元的Xiaomi空氣淨化器4 Lite贈品。

此外另一矚目新品為首度在台亮相的高溫無線洗地機 W10 Ultra，強調基座可加熱水溫至75度，再注入洗地機內，機身可兼具吸塵、熱水拖地兩種功能，而基座除充電外，還能自動清除滾刷，分離髒水與烘乾，並提供3種操作模式，包括「自動模式」、「高功率模式」、「吸水模式」滿足使用需求，售價20,995元，10月底前享早鳥價19,995元，並可獲價值1,995元的小米智慧氣炸鍋3.5L早鳥禮。

另一陸牌TCL也主打「高規入手價」方針，在台默默發酵，7月在台上市75吋4K大電視，打出6萬元有找搶市。代理商群光電子表示，其搭載QLED、Mini LED背光技術的4K C935系列，採用Google TV系統並支援Apple AirPlay2，提供65吋與75吋規格，售價分別是69,900元與89,900元，另有QLED、Mini LED背光技術的4K C835系列，兩者最大不同在於區域控光與喇叭功率，65吋與75吋規格售價分別是56,990元與74,990元。另還有98吋OLED直下式背光面板98C735，售價29萬9990元。

▲陸牌TCL在台推出98吋的大型電視，主打CP值。（圖／記者蔡惠如攝）