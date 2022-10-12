超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞

記者李薇／台北報導

眼睛不僅僅是靈魂之窗，從睡醒開始就幾乎離不開它，加上現代人滑手機、看電腦時間長，因此，用眼的程度比起過往更是高出許多，幾乎沒有休息的時間，建議可以透過以下食補或是護膚，達到雙眼修護、降低疲勞的效果。

＃自製護眼茶

可以到中藥行或是超市，購買菊花、決明子、枸杞，建議以1：1：1的比例沖泡出護眼茶，在喝之前能夠先用熱蒸氣蒸一下雙眼，達到放鬆舒緩的效果，然後每天飲用，可以擁有明目的功效，同時養肝。

＃花青素、葉黃素補充

如果沒有時間泡護眼茶的人，可以定時補充葉黃素跟花青素，像是菠菜、南瓜、胡蘿蔔、藍莓、葡萄等等蔬果，都可以幫助眼睛減輕外在刺激的傷害，保持眼睛的明亮度跟健康，當然也可以透過錠狀的營養保健食品來補充也是方便有效。

＃多做眼部按摩

眼周肌膚是輪狀的設計，建議可以先塗抹一點眼霜或是眼部精華，讓眼周肌膚有充分打底之後，使用雙手或是按摩儀器，畫圓舒緩眼部肌膚的疲勞，並且可以針對眼頭、眼尾、眼中跟眼下的穴點按摩，加強疲勞的排除。

【推薦單品】

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生眼唇霜，售價11800元

以蘭花為主要科研成分的頂級蘭鑽系列，在今年推出全新的眼唇霜，細膩乳霜質地添加了擁有超強大抗老能量的高原赤箭蘭與流蘇石斛根部萃取，並透過革命性奈米化高滲透科技，讓眼霜的質地更加細膩，搭配蘭鑽精瓷緊緻按摩儀，冰涼的感受能夠幫助舒緩眼周壓力，重現明亮大眼。

＃THREE 平衡凝萃眼唇霜，售價2850元

裡面蘊含皂苷的人蔘萃取精華、具有溫熱的暖薑精油，透過搭配極高保水性的古布阿蘇樹果脂，均勻塗抹在眼部周圍，可以達到完美的呵護潤澤效果，細緻柔滑的質地，能立刻舒緩眼周乾燥細紋，重新實現潤澤雙眼。

＃寶拉珍選 C5全能撫紋亮眼霜，售價1350元

眼周肌膚常常會有暗沉或是疲勞的狀況出現，因此寶拉珍選推出C5全能撫紋亮眼霜，添加3重維他命C，可以幫助眼周肌膚達到提亮、均勻膚色的效果，對抗暗沉與老化的狀態，讓雙眼周圍的肌膚散發明亮澤。