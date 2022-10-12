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新光三越信義周慶10／20開跑　131間美妝品牌最高「買1送10再加1」

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▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越信義新天地周年慶10／20登場，祭出重重優惠。（圖／新光三越、遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月進入百貨周年慶熱季，全世界百貨密度最高的信義計畫區，「群百周年慶」促銷也即將登場，位於百貨一級戰區中心的新光三越信義新天地，今（10／12）公布促銷方案，除滿額滿千送百回饋、點數換熱門家電等主回饋之外，也祭出多達131家品牌美妝、破百萬特惠組合優惠，其中最高還可扣點變「買一送10再加1」，直接拚ml數不手軟。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越信義「LA MER海洋拉娜 超人氣經典禮讚」，特價43,470元，原價67,800元。

新光三越信義新天地周年慶從10／20至11／2，期間消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點、首五日10／20至10／24期間會員大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送10,000點skm points。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越信義「KERASTASE巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時精典修護組」，特價5,500元，原價7,000，限量50組。

雖然全館回饋與點數活動全台分店都相同，但新光三越信義新天地具有4館連動、壓倒性品牌數的優勢，業者觀察這兩年顧客聰明消費，傾向大容量、買正送正的組合，優惠組贈送相同品類最受歡迎，多達20萬組化妝品特惠組今年主打「容量戰」，以買一送十再加1、買正送正、人氣燒點組合回饋。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越信義獨家「BIOTHERM奇蹟眼霜雙入組」特價3,060元，原價4,304元。

以首四日排隊組合「LANCOME 嫰亮雙星賦活組」為例，賦活露50ml+粹晶露50ml再送10ml粹晶露10罐，等於買正貨送正貨，特價3,942元約打4.9折，換算每ml不到20元，若再扣skm points 2000點，再加送安瓶4ml；KIEHL'S保濕霜發燒限定組，內有2罐保濕霜125ml+10罐7m，特價4,770元，每ml換算約15元，等同5折。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越信義「雅詩蘭黛 美肌雙冠組」，特價6,300元，原價17,091元。

新光三越信義新天地表示，今年美妝品牌從去年的126家增至131家，新店包括Dior香氛、MFK等，讓民眾有更多選擇，特惠組數也創下歷年新高，今年衝破百萬組，比去年成長20%，預計周慶全檔期業績可到61億元，成長1%。

遠百信義A13周年慶也從10/20起跑，看好信義商圈高階消費族群消費能力、假日逛街旅客用餐習慣，全新改裝引進9個櫃位，並推出美妝保養限定組5折起優惠，全店回饋百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆滿5,000元送600元抵用券；化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,100元抵用券。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲遠百信義A13 SHISEIDO國際櫃電波精華組，價值7,073元，卡友價3,555元，限量20組。

此外，A13周慶首12日再加碼，包括1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券，憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000元再加送300元抵用券。14大銀行全館單筆分期滿5,500元送200元抵用券、滿1萬元送400元抵用券，11大銀行數位3C單筆分期刷滿1萬元送500元抵用券。且信用卡不限金額消費滿5000元加送100元抵用券，再抽Apple MacBook Air。

▲信義區百貨週年慶。（圖／新光三越、遠百提供）

▲遠百信義A13 LANCOME首四日限定組合，超未來肌因精華組，價值7,030元，優惠價3,942元。

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶, A13, 遠百信義

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