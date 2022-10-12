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47歲志玲姐姐凍齡靠「宇宙飲食法」，營養師教你這樣吃

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▲▼47歲志玲姊姊凍齡靠「宇宙飲食法」 。（圖／翻攝自FB/林志玲姊姊）

▲志玲姊姊保養得宜。（圖／翻攝自FB/林志玲、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

47歲的志玲姊姊久未露面，日前出席新書發表會，即便是當了媽媽以後美麗依舊，除了天生好基因，後天飲食保養也很重要，營養師高敏敏揭露志玲姊姊逆齡保養祕訣，想要和她一樣纖細窈窕， 快跟著做做看吧！

▲▼47歲志玲姊姊凍齡靠「宇宙飲食法」 。（圖／翻攝自FB/林志玲姊姊）

#每天喝足2000c.c溫水

每天補充足夠水分能幫助身體代謝，志玲姐姐只喝溫水不喝冰水，熱飲又比冷飲更能加速循環。

▲▼47歲志玲姊姊凍齡靠「宇宙飲食法」 。（圖／Unsplash）

#少吃加工食物

飲食幾乎都以原型食物為主，蛋白質選擇魚肉、蛋、雞肉等，其他則以燕麥、蔬菜、堅果等為主，盡量不碰加工品，因加工品不只是熱量高、鈉含量高，油脂也偏高，都是造成肥胖老化及不健康的兇手。

#保持正面能量

她的高EQ眾所皆知，她認為當自己充滿陽光，便可將陽光帶給別人，自己快樂，別人也會快樂，保持快樂及正面能量就是最好的保養品。

▲▼47歲志玲姊姊凍齡靠「宇宙飲食法」 。（圖／Unsplash）

#每一餐蔬菜和水果居多

蔬菜熱量低、富含膳食纖維，對身體有益處，營養師高敏敏補充，選擇需要咀嚼的能增加飽足感，水果部分可以選擇低GI、高飽足感的水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯。

#戒甜食

糖分攝取過高，除了肥胖之外，也容易導致發炎體質，畢竟精製糖到身體裡會產生「糖化終產物AGEs」，就是造成老化原因之一，建議真的想吃甜，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的5%。

▲▼47歲志玲姊姊凍齡靠「宇宙飲食法」 。（圖／Unsplash）

#嘴饞會以無糖優酪乳或優格取代甜點

優酪乳和優格含有豐富的益生菌，也能幫助補充鈣質。

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關鍵字：

林志玲, 凍齡, 飲食, 宇宙飲食法

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