PORTER INTERNATIONAL週年慶攻略看這篇　加LINE即有機會抽免費包包

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眼看國境已解封，大家是否已等不及要替久違的出國旅行添購新裝了？PORTER INTERNATIONAL便在此時祭出了「IT’S 買 TIME！」週年慶活動，同時也是給大家一個犒賞自己的機會，在週年慶檔期期間，不只有豐富的滿額禮，這回PORTER還首次舉辦了LINE抽獎活動，加入官方帳號就有機會免費獲得一款任選包包！以下一起來看看本次的優惠攻略。

▲PORTER INTERNATIONAL「IT’S 買 TIME！」週年慶活動，以及各百貨週年慶檔期。（圖／品牌提供）



小包如今在潮流圈依然不退燒，且一顆小包要實用、百搭的精髓，就在小巧而不廢，而此次PORTER搭配各家百貨週年慶帶來的滿額禮，正是帥氣時髦的小包。於PORTER單筆消費滿NT＄6,500即可獲得「CINCH輕巧小包」，迷你的束口設計其實很實用，精巧容量裝進手機、鑰匙即可隨時出門；消費滿NT＄8,500 則贈送「PORTER機能水壺袋」，採用經典NEW HEAT系列的雙經緯平紋布材質打造，除了可作為水壺袋，也能作為小包收納個人物品。

▲PORTER週年慶活動滿額贈「CINCH輕巧小包」、「機能水壺袋」。（圖／品牌提供）



與此同時，還可搭配加價購優惠，不限金額消費可以NT＄690加購PORTER品牌背帶、NT＄890加購DENI牛仔手提包，超划算的優惠不能錯過。

▲PORTER週年慶活動加價購品牌背帶與牛仔手提包。（圖／品牌提供）



本次PORTER還首次舉辦了LINE抽獎活動，只要在週年慶期間加入 PORTER INTERNATIONAL LINE@官方帳號， 即有機會抽中最大獎「任選一顆 PORTER 包包由PORTER買單」，其他還有現金折抵紅包、品牌精選好禮、折扣優惠卷等。

▲PORTER首次舉辦LINE抽獎活動。（圖／品牌提供）



趁著多重優惠的加持，今年PORTER週年慶最推薦入手全新登場的NEW HEAT JET BLACK系列，延伸自經典NEW HEAT系列，以「重塑經典、自信進化」為核心打造，將多元袋型從袋身、內裡到五金，皆灌注質感全黑色系。

▲PORTER今年秋冬新推出「NEW HEAT JET BLACK」系列。（圖／品牌提供）



NEW HEAT JET BLACK系列中囊括多元功能性的袋款，能滿足所有類型的需求，其中「重塑經典橢圓斜肩包」以特殊包形吸睛，大膽自信的風格能提升整體質感；「重塑經典雙層斜肩包」為PORTER最具代表性的暢銷包款，升格全黑新裝後變得更率性俐落，低調、潮流，能穿梭於各種場合。

▲PORTER「NEW HEAT JET BLACK」系列「重塑經典橢圓斜肩包」、「重塑經典雙層斜肩包」。（圖／品牌提供）



NEW HEAT JET BLACK官網商品頁



週慶活動攻略

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