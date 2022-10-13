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風・Luxury／氣質系機械女錶出列　「太陽吻上了月亮」耍浪漫

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▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓為Égérie系列增添灰褐色新款月相錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期江詩丹頓（Vacheron Constantin）與同屬歷峰（Richemont）集團的萬寶龍（Montblanc），不約而同推出外型優雅、錶面有迷人「畫面」的機械女錶，意即在基本的三針之外，又加入月相盈虧等功能，隨著日子更迭流轉；萬寶龍Bohème寶曦系列日夜顯示腕錶更上演「太陽終於吻上了月亮的臉」，浪漫極了。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Égérie月相錶搭配車縫小羊皮製成錶帶，1,120,000元。

江詩丹頓2020年推出專為女性設計的機械女錶Égérie系列，以「褶皺」設計為主題，運用Tapstry織錦工藝於面盤中央與邊緣呈現如細膩布料的褶皺線條，鑲鑽錶殼則呈現猶如光暈般的輪廓，女人味十足，視覺焦點落在2時位置的鑽石環圈，分別有顯示月相盈虧的月相錶，以及顯露日期的自動錶，錶冠也位於2時外側，兩款機械女錶今年迎來新色，品牌首度採用灰褐色面盤，彰顯好氣質，每款錶配備鱷魚皮、緞面與車縫小羊皮製成的灰褐色錶帶，可透過快拆裝置迅速更換錶帶。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Égérie系列自動錶優雅顯示日期，965,000元。

萬寶龍則為Bohème寶曦系列日夜顯示腕錶，換上更具詩意的動態畫面，面盤中央以珍珠母貝象徵朵朵白雲，上方為漸變藍色轉盤顯示太陽升起、月亮落下與反之亦然的日夜景象，令人驚喜的是在午夜時分，竟上演太陽與月亮相遇的戲碼。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴萬寶龍寶曦系列晝夜顯示腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

仔細欣賞萬寶龍新版Bohème寶曦系列日夜顯示腕錶，連指針設計都呼應主題，採用太陽造型的時針、葉形分針，以及飾有萬寶龍標誌六角星的秒針。備有30毫米或34毫米款式，以及精鋼或玫瑰金材質，隨錶附白色與藍色鱷魚紋小牛皮錶帶，可自行變換錶帶，另有俐落的精鋼錶鍊款式。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍寶曦系列晝夜顯示腕錶34毫米款（上）120,700元，晝夜顯示玫瑰金腕錶30毫米款238,700元。

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關鍵字：

風Luxury, Vacheron Constantin, 江詩丹頓, Montblanc, 萬寶龍

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