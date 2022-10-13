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W飯店推「闇黑下午茶」也太潮了！法式小點、餐具、飲料全部黑到底

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記者王則絲／台北報導

無論是什麼東西，只要換上黑色外觀，似乎都會變得更帥氣幾分。法國生活風尚品牌BLVCK PARIS，以純黑極簡美學聞名，近日攜手五星級飯店W Taipei於10樓WOOBAR推出聯名「闇黑下午茶雙人套組」，包括精緻的法式餐點、飲料到所有餐具，全都一路黑到底，拍起照來只有一個「潮字」能形容。

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／品牌提供）

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／記者王則絲攝）

▲BLVCK X W Taipei「闇黑下午茶雙人套組」，即日起至12月31日於W Taipei 10F WOOBAR登場，下午兩點半至五點半，每套售價2,688 + 10%元。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

BLVCK設計師 Julian O’hayon 為了本次與W Taipei聯名的「闇黑下午茶」，特別設計限定餐盤與刀叉，並由W主廚與調酒師團隊將BLVCK的黑色靈魂、歌德玫瑰元素注入法式餐點，打造8款精緻小點及3款創意調酒。

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／記者王則絲攝）

▲「闇黑下午茶」上層甜點。（圖／記者王則絲攝）

餐點以雙層擺盤方式呈現，上方首先擺放的是三款甜點，黑金搭配的「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」外觀超貴氣，內餡為黑莓熬製的果泥結合櫻桃果凍；「覆盆子巧克力杯子蛋糕」內餡擠入覆盆子果醬，濕潤軟嫩的口感甜而不膩；「黑莓薄荷巧克力慕斯」是編輯最推薦的甜點，透過70%法芙娜巧克力和少許薄荷糖漿做成慕斯，使用黑莓入餡，底層襯著脆餅乾，口感層次很豐富。

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／記者王則絲攝）

▲「闇黑下午茶」下層鹹點。（圖／記者王則絲攝）

下層擺放三款鹹點，「澳洲牛肉竹炭小漢堡」份量雖不大、飽足感充足；「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」以上頭的魚子醬為重頭戲，脆餅則讓口味更清爽不膩口；「酥炸龍蝦海鮮球」為編輯最推薦的鹹點，微酥外皮裡包裹著的是由龍蝦、鯛魚、透抽、洋芋組成的餡料，鮮甜海味令人滿足。

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／記者王則絲攝）

▲甜點盤。（圖／記者王則絲攝）

另一甜點盤上擺放「紅茶竹炭可麗露」，焦脆外層咬下散出紅茶香味，內層很Ｑ；「黑天鵝豆沙酥」以酥皮層層堆疊，內包有綿密的豆沙餡，概念與外觀都很有創意。

▲W Taipei攜手法國品牌Blvck聯名推出黑魂下午茶。（圖／記者王則絲攝）

▲調酒、飲料也全都一路黑到底。（圖／記者王則絲攝）

看完了極致的暗黑，是否覺得人生需要一點色彩？PRADA本月份於BELLAVITA寶麗廣場開設期間限定「Prada Village」快閃店，由色調粉嫩的黃、綠、粉色的三棟小屋架設而成，內展出販售各式換上繽紛顏色的手袋與配件，在這次快閃期間內，每逢週五至週日，只要消費便能獲得一組客製化飲品和點心下午茶。

▲Prada Village。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Village。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Village 期間限定店至10月30日登陸於BELLAVITA寶麗廣場。（圖／記者王則絲攝）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

BLVCK, W飯店, W Taipei, 下午茶, WOOBAR, 黑魂, 闇黑

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