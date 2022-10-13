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口紅塗錯小心卡紋又顯老！YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法

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▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲彩妝師表示，不同質地唇彩的塗法不同。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

對許多女生來說，唇彩永遠少一支，就算擁有的唇彩用不完，看到喜歡的顏色還是忍不住買回家。但你知道嗎？現在的唇彩種類這麼多，其實不同種類、質地的唇彩塗法都不一樣，塗錯難怪容易卡唇紋、顯老！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享4種唇彩的正確塗法，從唇釉、固態口紅到唇蜜一次教你用。

▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃霧面唇釉

霧面唇釉比較容易卡唇紋，使用時要先蹭掉多餘膏體，用「上V下C」的手法來塗，在上唇內側畫V，下唇內側順著一個方向畫C，用手指直接暈染開來，就是一個很漂亮的霧面感唇妝。

▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃光澤感唇釉

朴東民表示塗光澤感唇釉，需要一定的暈染手法才能塗的均勻、好看。塗這類唇釉時可以先將唇釉塗在上下唇中間，用手指向兩邊暈開，作為第一層打底，接著再在上唇畫M、下唇畫C加深，同樣用手暈開，這步暈染一定要快，暈染完成就能擁有嘟嘟水潤唇。

▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃唇膏

塗唇膏時，第一筆要塗在嘴唇內側，用手指向外暈開，接著在上唇內側畫V、外側畫M，用樣用手指暈開，唇峰也別忘記暈染，這樣畫出來的唇妝能顯得上唇更翹，同時縮短人中。

▲▼ YG彩妝師教「4種唇彩」正確塗法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃唇蜜

唇蜜適合用來疊塗，可以在塗好唇膏的基礎上，用唇蜜點塗在上下嘴唇中間，再用手指稍微暈開，只需要一點點的用量就能塗出好看的玻璃感高光唇。

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關鍵字：

化妝, 彩妝, 彩妝師, 化妝師, 唇妝, 唇彩, 畫法, 秘訣, 口紅, 唇膏, 唇釉, 唇蜜

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