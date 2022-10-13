fb ig video ETtoday search mobile

秦嵐剪了「肩上短髮」巨美！　機場露出「超深11字腹肌」粉絲看傻

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐因演出《延禧攻略》中最美「富察皇后」而翻紅，今年已43歲的她，外貌依然保持如往昔，是演藝圈中的凍齡佳話。日前秦嵐將一頭長髮一刀剪去，換上俏麗的肩上短髮，以少女樣貌示人，近日美照頻發，更在機場被捕捉到露出「超深11字腹肌」，令粉絲看了全都超佩服。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐剪了肩上短髮後美照頻發。（圖／翻攝自微博）

秦嵐剪了短髮後，與之前長髮時溫柔、甜美氛圍完全不同，讓她變得更加霸氣、幹練，不過同時，女人味彷彿又更提升了。秦嵐近日頻頻發出美照，先是擔綱時尚界一姐，以黑裝演繹CELINE手袋，短裙下秀出一雙鉛筆大腿，筆直而纖細，狀態絕佳。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐大方曬出深溝美背，性感韻味噴發。（圖／翻攝自微博）

接著在公開活動上露面，秦嵐簡單的將頭髮勾在耳後，一襲方領的裙裝盡顯她的纖細體態，十分端莊且優雅；回到室內擺拍，秦嵐大方曬出胸前深溝，並放送美背與雙腿，散發性感撩人的氣息，將新短髮造型駕馭得巨美。

▲秦嵐。（圖／CFP）

▲秦嵐在機場被捕捉到「超深11字腹肌」。（圖／CFP）

10日秦嵐現身北京機場時被鏡頭捕捉，她身穿黃黑格紋的針織套裝，內搭短版上衣讓她露出一截腰腹，超深的11字腹肌瞬間奪取目光，緊實又有線條的超狂身材讓粉絲們都看傻了眼：「這身材！」、「肌肉太厲害了。」

►吳速玲海灘辣曬「姓名水餃包」　莉莉柯林斯拎同款「客製配色」超美

►少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻

關鍵字：

秦嵐, 短髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康 Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 3秒心測直覺選出「最賺錢的人」　看你近期工作需要改進的地方 天涼小心感冒！營養師：多吃「白色食物」幫助潤肺解毒 「把時間留給最重要的人」星座Top 3！　第一名精簡交友圈，忙只是藉口 網瘋傳神準「專屬色光人格」測驗！　12題分析你在朋友眼中的模樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面