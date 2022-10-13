秦嵐剪了「肩上短髮」巨美！　機場露出「超深11字腹肌」粉絲看傻

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐因演出《延禧攻略》中最美「富察皇后」而翻紅，今年已43歲的她，外貌依然保持如往昔，是演藝圈中的凍齡佳話。日前秦嵐將一頭長髮一刀剪去，換上俏麗的肩上短髮，以少女樣貌示人，近日美照頻發，更在機場被捕捉到露出「超深11字腹肌」，令粉絲看了全都超佩服。

▲秦嵐剪了肩上短髮後美照頻發。（圖／翻攝自微博）



秦嵐剪了短髮後，與之前長髮時溫柔、甜美氛圍完全不同，讓她變得更加霸氣、幹練，不過同時，女人味彷彿又更提升了。秦嵐近日頻頻發出美照，先是擔綱時尚界一姐，以黑裝演繹CELINE手袋，短裙下秀出一雙鉛筆大腿，筆直而纖細，狀態絕佳。

▲秦嵐大方曬出深溝美背，性感韻味噴發。（圖／翻攝自微博）



接著在公開活動上露面，秦嵐簡單的將頭髮勾在耳後，一襲方領的裙裝盡顯她的纖細體態，十分端莊且優雅；回到室內擺拍，秦嵐大方曬出胸前深溝，並放送美背與雙腿，散發性感撩人的氣息，將新短髮造型駕馭得巨美。

▲秦嵐在機場被捕捉到「超深11字腹肌」。（圖／CFP）



10日秦嵐現身北京機場時被鏡頭捕捉，她身穿黃黑格紋的針織套裝，內搭短版上衣讓她露出一截腰腹，超深的11字腹肌瞬間奪取目光，緊實又有線條的超狂身材讓粉絲們都看傻了眼：「這身材！」、「肌肉太厲害了。」

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