蘭蔻攜手BE@RBRICK推出最潮聯名、PAUL＆JOE大耳狗限定可愛爆表

▲唇膏上面還有熊熊造型，別具巧思。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名不僅拚話題也拚顏值，蘭蔻今年冬季推出最潮聯名，不僅讓明星商品換上新衣，更祭出熊熊公仔只送不賣，而PAUL & JOE為歡慶20週年推出大耳狗限定，可愛到不行讓人排隊也要買到它！

▲蘭蔻最新聯名讓人耳目一新。

蘭蔻與潮玩品牌玩出新火花，今年冬季和日本設計師赤司龍彥創立的BE@RBRICK，攜手推出潮裝限定版。透過BE@RBRICK描繪女性恣意玩潮、快樂無限的態度，將蘭蔻的為極光水、小黑瓶、柔霧小蠻腰等三大明星商品換上潮裝，創作出名為「HAPPY」的BE@RBRICK熊，重新詮釋蘭蔻品牌名稱中的「Ô」字母。

▲PAUL&JOE 大耳狗限量隔離護手霜套組，950元。

史上最可愛聯名報到！20週年的PAUL & JOE與一樣20歲的Cinnamoroll大耳狗喜拿一起慶祝生日，系列設計以20週年主題的「大耳狗喜拿藍」為底色，搭配PAUL & JOE 經典的西洋菊圖騰，還有一起慶祝20週年的大耳狗喜拿與小白貓 Gipsy & 小棕貓 Nounette開心的在雲朵上玩耍。

▲清新文青的鵝黃色花瓣印花設計，讓人好想收藏。

台灣在地品牌花仙子攜手印花樂共同推出聯名香氛袋，以代表「幸福」寓意的茉莉花香為主調，揉合佛手柑、鈴蘭、麝香與琥珀香氣，清新溫婉、純潔寧靜的溫潤香味，彷彿置身於茉莉花田中，沐浴在秋季暖陽灑落的滿溢幸福感。