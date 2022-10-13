fb ig video ETtoday search mobile

孔曉振百萬婚戒與對錶曝光！　與老公手指交纏甜蜜報喜

>

▲▼ 孔曉振婚戒對錶 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振11日在美國紐約與韓裔美籍歌手凱文吳舉辦婚禮。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓女星孔曉振於美國時間11日與32歲韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）於紐約舉辦婚禮，新人倆尚未公開婚禮造型，孔曉振僅在IG分享她脫下球鞋換上透紗禮服的腿部照，今再加碼曝光夫妻倆的婚戒與對錶，毫無懸念是她代言的伯爵（PIAGET），兩人未露臉手指交纏一起秀總值超過百萬元的Possession系列對戒與Polo系列對錶，仍可見新娘笑得燦爛，幸福洋溢。

▲▼ 孔曉振婚戒對錶 。（圖／翻攝IG）

▲凱文吳戴玫瑰金宮廷式雕刻飾紋Possession戒指69,000元與Polo Date玫瑰金錶895,000元，孔曉振戴Possession白K金戒指78,000元與347,000元Polo精鋼錶向粉絲報喜。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振穿搭向來隨興，追求自然與舒適，她所選擇的婚戒也不講求極致華麗，而以永恆經典的簡潔款式為主，因此相中伯爵中央環圈會轉動的Possession系列戒指，她選擇18K白金宮廷式雕刻飾紋單鑽款，老公凱文吳則是18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋單鑽戒，沒有鑲滿鑽石，簡簡單單的樣式，一如她的作風。

▲▼ 孔曉振婚戒對錶 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振目前未曝光婚紗造型，僅po她脫下球鞋換上透紗禮服的腿部照。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

擔任伯爵亞太區代言人多年，孔曉振戴過不少伯爵錶，於結婚重要時刻也收藏對錶作為紀念，她選擇藍面的Polo腕錶，凱文吳則戴著綠色面盤搭配綠色錶帶的18K玫瑰金Polo Date腕錶與她配成對，新人手勾手秀愛的信物，向粉絲報喜。

►準新娘孔曉振登機時尚搶先看　疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣

►Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

《火影忍者》躍上萬寶龍秀絕技　高質感皮製手機套萬元有找

《火影忍者》躍上萬寶龍秀絕技　高質感皮製手機套萬元有找

G-SHOCK塗鴉錶零死角　獨門印刷術秀大膽撞色圖紋

G-SHOCK塗鴉錶零死角　獨門印刷術秀大膽撞色圖紋

Seiko限量錶秀歌舞伎藝術性　服裝常見柿色、麻葉紋入設計

Seiko限量錶秀歌舞伎藝術性　服裝常見柿色、麻葉紋入設計

Seiko限量錶秀歌舞伎藝術性　服裝常見柿色、麻葉紋入設計 潘瑋柏瘦了穿搭更浮誇　LV花花裝絕配逾417萬AP金錶 林志玲美鞋直接包色　戴40萬珍珠飄仙氣 巨石強森43萬IWC錶洩露好品味　不曬肌肉的日子穿搭超時髦 凱特王妃訪北愛爾蘭遭嗆聲　仰頭大笑化解尷尬 準新娘孔曉振登機時尚搶先看　疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣 50年保時捷古董跑車超帥！　完美呼應TAG Heuer聯名錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面