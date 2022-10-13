孔曉振百萬婚戒與對錶曝光！　與老公手指交纏甜蜜報喜

▲孔曉振11日在美國紐約與韓裔美籍歌手凱文吳舉辦婚禮。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓女星孔曉振於美國時間11日與32歲韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）於紐約舉辦婚禮，新人倆尚未公開婚禮造型，孔曉振僅在IG分享她脫下球鞋換上透紗禮服的腿部照，今再加碼曝光夫妻倆的婚戒與對錶，毫無懸念是她代言的伯爵（PIAGET），兩人未露臉手指交纏一起秀總值超過百萬元的Possession系列對戒與Polo系列對錶，仍可見新娘笑得燦爛，幸福洋溢。

▲凱文吳戴玫瑰金宮廷式雕刻飾紋Possession戒指69,000元與Polo Date玫瑰金錶895,000元，孔曉振戴Possession白K金戒指78,000元與347,000元Polo精鋼錶向粉絲報喜。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振穿搭向來隨興，追求自然與舒適，她所選擇的婚戒也不講求極致華麗，而以永恆經典的簡潔款式為主，因此相中伯爵中央環圈會轉動的Possession系列戒指，她選擇18K白金宮廷式雕刻飾紋單鑽款，老公凱文吳則是18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋單鑽戒，沒有鑲滿鑽石，簡簡單單的樣式，一如她的作風。

▲孔曉振目前未曝光婚紗造型，僅po她脫下球鞋換上透紗禮服的腿部照。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

擔任伯爵亞太區代言人多年，孔曉振戴過不少伯爵錶，於結婚重要時刻也收藏對錶作為紀念，她選擇藍面的Polo腕錶，凱文吳則戴著綠色面盤搭配綠色錶帶的18K玫瑰金Polo Date腕錶與她配成對，新人手勾手秀愛的信物，向粉絲報喜。

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