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台北101高樓大改造迎0+7　跨年煙火結合燈會衝近年最多觀影人潮

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▲台北101跨年煙火。（圖／業者提供）

▲台北101跨年煙火，59層樓高的T-Pad再次回歸。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

台灣今（10／13）實施0＋7入境免隔離政策，對外正式開放國門，不到2個月即將迎來後疫情時代的首個跨年夜，101表示2023跨年的煙火表演，將串連台北睽違23年舉辦的台灣燈會，從前置到元宵進行長達近2.5個月的一系列展演，創下史上最長。而今年開放國門擁抱觀光客，加上燈會由中南部至台北遊覽的民眾，預計此波跨年活動，將會有近年最多的觀影人潮。

台灣挺過與疫情共存，今起正式對外開放國門，台北101也開始籌備今年跨年煙火，表示在11月中將會開始架設最新規格的燈網螢幕（T-Pad），並在12月初就將進行節慶前的氣氛營造，今年跨年活動亮點在於台北將迎來睽違23年的「台灣燈會」，屆時101也將呼應燈會主場地國父紀念館，串連起更豐富的視覺意象。

▲台北101煙火震撼票,跨年。（圖／翻攝台北101官網、台北101提供）

台北101表示，今年跨年整體的活動規劃，從12月初T-Pad開啟節慶前熱身，一直到2月中燈會結束，共有近2.5個月的展演期，創下歷年最長，今年T-Pad燈網也將是最新規格，可抵抗更多天氣狀況，避免顯示效果被影響，為讓呈現風格更加整體化，也請來專業的三金團隊負責動畫與雷射燈光的設計，並以「品牌日」的方向取代之前的輪播模式。

台北101大樓營運長劉家豪表示，0+7政策將會有更多的國際接軌，觀光客、商務客也將回籠，台北101大樓將改造88樓成為國際會議中心場域，規劃可容納最多200人的大小會議中心，可提供商業論壇、發表會與多種會議需求使用，並將進駐享譽國際的台灣咖啡品牌，提供使用者與參觀民眾休憩場所，且能結合3間頂級高樓餐飲，提供水準之上的餐食服務，落成後將是全亞洲最高的國際會議中心。

▲台北101煙火震撼票,跨年。（圖／翻攝台北101官網、台北101提供）

而台北101大樓85樓的「捌伍添第」去年開張，試營運開放6、7成席位常滿座，在國境開放後也將開好開滿，另一側的隨意鳥地方已培養固定常客，也將在明年啟動改裝計畫，86樓由饗賓集團進駐的全台最頂級吃到飽「饗」則預計在明年第一季開幕，台北101高樓場域將開啟全新氣象。

關鍵字：

台北101, 跨年煙火, 高樓餐廳, 0+7

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