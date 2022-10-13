安海瑟薇穿Valentino高訂美到「全身發光」！　加碼高衩禮服露S曲線

▲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近期為宣傳新電影《世界末日》（Armageddon Time）不斷露面，每次新造型總是帶給大家驚喜，安海瑟薇此次換上Valentino 2022秋冬高級訂製服，全身包裹耀眼珠飾，古典髮型加持美艷動人。

▲Anne Hathaway演繹了Valentino 2022秋冬高級訂製服。（圖／路透）

▲秀上搭配。（圖／翻攝自官網）

安海瑟薇選擇Valentino 2022秋冬高級訂製服為電影宣傳，精緻做工用以閃亮的銀色珠飾包裹流暢的裙身，大小不一交錯排列呈現層次感，而安海瑟薇則還原秀上精髓，連鞋款的選擇上也延續了衣著概念，整體比例優越之餘，閃出女神光澤。值得一提的是，在妝髪上看得出與過往不同，微微的棕黑色眼影相襯，加上高蓬鬆髮型，俐落不失年代感。

而她切換百變風格於一身，日前還演繹了設計師品牌David Koma禮服，對著鏡頭甜甜一笑，又是截然不同的氛圍，亮黃色平口剪裁加持下，露出迷人的直角肩曲線，加上側面高開衩細節，將一雙美腿不多不少放送，尺度拿捏得剛剛好，一連兩套禮服都給人留下深刻印象。