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ATT4FUN展出總價逾一億元藝術展　必賞新秀NIKKI、梁憙潾畫作

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記者王則絲／台北報導

後疫情時代來臨，全球陸續解封，其中最令人開心的事之一，就是讓國際間藝術的交流重新活躍起來，就算還沒有規劃出國也沒關係，現在在台灣也能欣賞到來自各國的當代藝術。藝術組織FNG-ART這次精選16位當代藝術家的作品，於台北ATT4FUN舉辦《2022 FNG TAIPEI：Now & Future》展覽，總價值逾台幣一億元，其中不乏來自各地的潛力新秀，值得一看。

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲韓國珠寶藝術家LEAH與美國當代藝術家 NIKKI畫作。（圖／品牌提供，以下同）

展中16位當代藝術家的作品，包括珠寶設計藝術家LEAH、紐約新秀NIKKI、日本藝術家 Misuzu Tokita、韓國藝術家Jung Yeo Eun、Yang Hee Rin、Prairie、Lee Kwan Woo、西班牙藝術家Josias Figueirido、紐約藝術家Adam Handler、菲律賓藝術家Blic、委內瑞拉藝術家Sol Felpeto、美國藝術家 Tom Berenz、美國藝術家Kyle Orlando、法國藝術家Madi、印尼藝術家 Decki Leos Firmansah，以及中國新興藝術家王亞龍，並加碼納入FNG執行長Daniel Kim部分個人典藏畫作，包含Roby Dwi Antono、Laksamana Ryo、塩田千春及草間彌生等大師級藝術家作品。

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲執行長個人收藏 Roby Dwi Antono。

藝術界新星NIKKI在近年話題度激升，作品以大眼娃娃的形象著稱，在許多創作中表達內心悲傷與孤獨為主軸，是因為NIKKI希望能安慰同樣悲傷的人；韓國表現主義藝術家梁憙潾（Yang Hee Rin），他習慣將內心的自我投射到作品人物當中，因此在觀賞他的畫作時，等於是在帶領觀眾深入他的人生故事，卡通童趣的畫風很受歡迎。

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲紐約新秀NIKKI與韓國藝術家梁憙潾（Yang Hee Rin）。

出生於山東的新銳藝術家王亞龍，筆下發想出來的可愛小怪獸形象，正在積極與潮流形式融合，並逐漸走向更多元的發展；菲律賓藝術家兼壁畫藝術家BLIC曾與VANS合作而打開知名度，作品中的核心元素為人類的手部，獨特風格辨識度極高。

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲新銳藝術家王亞龍與菲律賓藝術家兼壁畫藝術家BLIC。

喜歡藝術畫作的大家，對於電影藝術應該也頗有興趣，鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）是許多人心目中的偶像，以《剪刀手愛德華》、《陰間大法師》、《聖誕夜驚魂》、《魔境夢遊》等電影聞名。《提姆波頓異想世界展》全球巡迴至臺灣站，展覽內容收錄超過500件波頓手稿及多媒體藝術創作，自10月20日起至明年3月5日，於中正紀念堂1展廳盛大展出。

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲藝術展。（圖／品牌提供）

▲《提姆波頓異想世界展》自10月20日起至明年3月5日，於中正紀念堂1展廳展出。

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藝術展

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