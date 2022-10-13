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潔西卡雀斯坦禮服造型S曲線畢露　絕配Gucci超薄錶

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▲▼ Gucci,Hermes 。（圖／公關照）

▲潔西卡雀絲坦演繹GUCCI 25H 40毫米不鏽鋼鑲鑽腕錶。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci去年發表搭載首款自製機芯GUCCI GG727.25的GUCCI 25H自動腕錶，錶殼厚度僅7.2毫米，配上做工細膩的緞面磨砂水平線面盤，締造品牌製錶全新里程碑，獨特的復古風情與纖薄設計吸引奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）目光，她穿上高領的綠色緞面禮服展現S曲線，親自演繹GUCCI 25H 40毫米不鏽鋼鑲鑽腕錶，女神氣場全開。

▲▼ Gucci,Hermes 。（圖／公關照）

 

▲GUCCI 25H 40毫米不鏽鋼鑲鑽自動腕錶，385,000元。

纖薄的GUCCI 25H自動錶，俐落的線條和一體成形的錶帶、錶冠及錶圈展露的中性風格，讓時尚男、女都能輕鬆駕馭，即便如潔西卡雀斯坦穿著女人味的禮服，也能完美搭配，款式除了她所戴的鑲鑽不鏽鋼錶，還有以藍綠色及粉紅色鋁合金打造的單色錶款，非常亮眼。

▲▼ Gucci,Hermes 。（圖／公關照）

▲GUCCI 25H 藍綠色鋁合金自動腕錶，295,000元。

不僅Gucci積極搶攻高級錶市場，愛馬仕（Hermès）也在錶界佔有一席之地，去年上市的Hermès H08腕錶，融合圓角及曲線來柔化邊緣的錶殼與其所包藏的圓形錶盤，造型獨特，是一款休閒與正式穿搭皆宜的全方位錶款而大受好評。品牌趁勝追擊，近日再推藍色新款，以藍色PVD鍍膜處理的鈦金屬錶殼與橘色、白色時標刻度形成強烈對比，搭配全新藍色橡膠錶帶，展現優雅運動風格。

▲▼ Gucci,Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕為熱賣的Hermès H08腕錶新增藍色PVD鍍膜處理的鈦金屬錶殼款式，203,200元。（圖／愛馬仕提供）

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關鍵字：

潔西卡雀斯坦, Gucci, Hermes, 愛馬仕

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