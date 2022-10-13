特搜「5支溫柔系唇膏」又奶又欲　今年秋冬一起當個優雅小姊姊

實習記者黃麗頻／綜合報導

時序轉眼進入初秋，唇妝趨勢也跟著邁入溫柔感十足的色系，溫柔感更是「低飽和度卻不失高級感」的代名詞，不管是亮面唇的張揚醒目，或是霧面唇的絲絨神秘，放眼望去都有一眼難忘的高雅氣質，更是素顏提氣色必備！以下盤點5支「溫柔系唇膏」，讓你今年秋冬繼續優雅迷人。

香奈兒超炫耀釉光唇萃＃75

▲香奈兒超炫耀釉光唇萃＃75，NT$1,370。（圖／翻攝自小紅書＠SUGRA桃醬、＠Michellaccc）

作為香奈兒首款滋潤持色型唇彩，＃75的色系為帶點玫瑰調的奶茶棕，裡頭添加防水配方，呈現精緻釉光、舒適持色，保濕更高達12小時；厚塗濃郁、薄塗溫柔，帶點微微的高級感，且完全不挑膚色，既顯色又顯白，在秋冬塗上它自帶滿滿的氛圍感。

迪奧豐漾俏唇蜜＃012

▲迪奧豐漾俏唇蜜＃012，NT$1,310。（圖／翻攝自小紅書@三、＠晚上不睡覺）

想成為純欲系小姊姊嗎？號稱「一抹，唇部立即柔嫩」的迪奧豐漾俏唇蜜，＃012不僅滋潤，又能添增不少氣色，白茶暖桃色系散發淡淡的清透感，裡頭更添加若隱若現的閃粉，上唇後更提升少女嘟嘟唇的效果，又奶又欲根本約會必備色！

蘭蔻絕對完美柔霧唇露 ＃274

▲蘭蔻絕對完美柔霧唇露 ＃274，NT$1,350。（圖／翻攝自小紅書＠治不開心藥、＠湯圓丸子耶）

擁有「奶茶屆神仙大佬」美名的＃274，完全是偽素顏必備色！採用革命性「超輕盈水膜科技」，質地水潤，一上唇即散發剔透氛圍，更主打成膜後彷若裸唇般無感，轉為柔霧調，帶出溫柔日系感，一支即享兩種不同視覺饗宴，淡顏小姊姊一定要收的吧！

GA 奢華絲絨訂製唇萃 ＃200

▲GA奢華絲絨訂製唇萃 ＃200，NT$1,400。（圖／翻攝自小紅書＠格温那兒）

每年都榜上有名的「＃200」，今年也毫不意外的上榜了，喜歡土棕色系的人，絕對不能錯過這支！絲絨質地不易掉色，即使是霧面唇膏，卻有一定的滋潤度，也不顯唇紋；同樣薄塗溫柔，厚塗除了顯白外，還能讓你氣場全開，不管日常上班、休閒出遊都適用的唇膏。

雅詩蘭黛柔霧絲絨唇釉 ＃922

▲雅詩蘭黛柔霧絲絨唇釉 ＃922，NT$1,270。（圖／翻攝自小紅書＠Lococco）

網評「最時髦的玫瑰色！」＃922色系調和咖啡色系，比起前面的色調更深一些，然而因為飽和度不高，上唇不會有太大的負擔感，奶油慕斯質地絲滑柔嫩，顯得輕盈舒服，有著致命的神秘；儘管沒有透亮的輕盈感，仍是非常適合初秋的溫柔色系，絕對是黃皮膚必收款。

►宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧



►保養控必回購！「蘭蔻小黑瓶」限量加大版讓你變回仙女肌