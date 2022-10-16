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鍋寶氣炸鍋下殺1768元　大容量可放全雞、減油80%瘦身必備

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文／C編

氣炸鍋之所以會爆紅，關鍵就在於它可以讓食材不需要油炸，卻有炸物口感，同時又可以達到省油80%的優點，針對現在瘦身正夯的飲食習慣，算是很實用的小家電，「Her森森」推出「鍋寶6L觸控氣炸鍋」，原價2990元、特價1768元，現在下手正划算。

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▲鍋寶,氣炸鍋,小家電,家電,Her森森。（圖／品牌提供）

▲鍋寶 6L觸控氣炸鍋，原價2990元、特價1768元，點我購買

鍋寶每次推出的小家電都很受到歡迎，因為價格不貴、功能又多元，堪稱是「CP值之王」！這次下殺的單品是6L觸控氣炸鍋，體積不變、容量加大，可以放得下一隻全雞，一家大小享用都綽綽有餘，不用擔心一次烹調的量不夠，想氣炸魚、薯條、雞翅、雞腿通通沒問題。

這款觸控氣炸鍋上方採用高效聚熱加熱管，搭配新一代氣旋對流科技，360度烘烤快速又均勻，同時可以達到減油80%的烹調效果，用熱氣逼出食材多餘油脂，透過分離式炸籃把油質過濾，而且可精準調控攝氏40度C到攝氏200度C，讓食材加熱更有效率。

重點是觸控螢幕設計擁有8大自選菜單，像是薯條、肉類、海鮮、披薩、烤魚、牛排、蛋糕、雞腿等，即使零廚藝也可以一鍵搞定美味佳餚，而且無接縫炸籃設計、搭配不沾材質，5分鐘輕鬆清洗乾淨，直接可換下道菜，完全不需要刷洗半天，讓煮飯也能夠輕鬆愜意。

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▲鍋寶,氣炸鍋,小家電,家電,Her森森。（圖／品牌提供）

▲鍋寶6L觸控氣炸鍋，原價2990元、特價1768元，點我購買

「Her森森」推出「鍋寶6L觸控氣炸鍋」，原價2990元、特價1768元，同時可以達到溫控、定時功能，還有2年的保固，比起市售大廠都多出一年，改變烹調方式，也能變化更多菜色。

關鍵字：

鍋寶, 氣炸鍋, 小家電, 家電, Her森森

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