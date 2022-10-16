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超準心測第一眼看到什麼？ 3秒知道你「近期對現況生活的滿意度」

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文／Workworks職場人

職場人們對現況生活滿意嗎？不論是不滿意生活的品質，亦或是薪資待遇，一定有很多人不滿足生活的現況，以下編輯分享日本超準心理測驗，職場人們只要花3秒的時間直覺選圖，就能立馬測出「你對現況生活的滿意度」啦～

▲這張圖片，你覺得是什麼呢？（圖／Trill

問題：這張圖片，職場人們覺得是什麼呢？

A. 投票箱

B. 蘿蔔刨絲器

C. 香氛盒

D. 廚房海綿

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選好了嗎？往下看解答吧！

▲投票箱（示意圖／pexel，下同）

選「A」的你：你對於現況生活感到滿意指數為「10%」

選「投票箱」的你，你對於現況生活感到滿意指數為10%。投票箱是個意味著能改變國家、改善政治的物品，換句話說，你可能對於現況生活不太滿意，才希望能找個方法改善生活模式，其實職場人們最該做的是務必改變內心的想法，只要對當前的情況感到滿意時，生活的價值就會隨之到來。

選「B」的你：你對於現況生活感到滿意指數為「60%」

選「蘿蔔刨絲器」的你，你對於現況生活感到滿意指數為60%。基本上你對自己的現況總體是滿意的，因為蘿蔔刨絲器不是絕非必要購買的烹飪設備，只有在你需要的情況才會購買；或許職場人們可能對生活規畫沒什麼太大願望，編輯建議不要將「慾望」認為是奢侈或自私，實現願望就像玩一場遊戲般有趣！

選「C」的你：你對於現況生活感到滿意指數為「90%」

選「香氛盒」的你，你對於現況生活感到滿意指數為90%。如果職場人們把生活現況聯想到香氛器具，正代表著你對現況的自己非常滿意！香氣不僅能緩解生活的焦慮感，將香氛融入生活後也會帶來滿滿的正能量唷！

選「D」的你：你對於現況生活感到滿意指數為「40%」

選「海綿」的你，你對於現況生活感到滿意指數為40%。你把自己看成是塊海綿，或許因為現況生活太過忙碌想推辭工作、甚至被困在一個模糊的現狀中而感到痛苦沮喪，編輯建議職場人們可以敢於放棄內心所堅持的事情，或許你永遠都不會再陷入猶豫不決的泥淖當中！

職場人們選擇哪個選項呢？無論選擇什麼選項，大家務必在工作和生活中取得平衡點，忙碌工作中也務必找個休閒娛樂、放鬆心情，畢竟生活過得開心才是人生的王道！

【延伸閱讀】

日本心測「職場中我是什麼動物？」從辦公桌上的植物測出職場性格

日本神準「轉職運」心理測驗，3秒測出：現在換新工作是好時機嗎？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 直覺, 圖片測驗, 運勢

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